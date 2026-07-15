ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.15
usd:
314.41
bux:
142605.24
2026. július 15. szerda Henrik, Roland
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy kupac különböző gyógyszer becsomagolva.
Nyitókép: Unsplash

Lemaradtunk, csak a legkorszerűbb terápiák egyharmada érhető el Magyarországon

Infostart / InfoRádió

Számos rákbetegség „megszelídíthető” egyszerű krónikus betegséggé, de Magyarországon sokszor nem elérhetők ezek a terápiák. Nyugat-Európában majdnem 500 euró jut egy főre a gyógyszerkasszából egy évben, Magyarországon nagyjából 100 euró. De nem minden pénzkérdés, sőt – derült ki az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete által rendezett konferencián.

Miközben egy spanyol beteg kezelésére a legmodernebb terápiák 76 százaléka áll rendelkezésre, a kelet-európai régióban ugyanez az arány mindössze 31 százalék. Ráadásul a régiós országokban sokkal lassabban férnek hozzá a betegek a korszerű kezelésekhez – mondta az InfoRádióban Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója.

A különbségek nagyon nagyok. Felmerül a kérdés, hogy mit is jelent ez a különbség egy átlagember számára?

„Ha valaki beteg lesz, akkor viszonylag kevesebb gyógyszer áll a rendelkezésre, amivel gyógyulhat:

vannak olyan gyógyszerek, amelyek mondjuk egy német vagy spanyol beteg esetében terápiás lehetőséget jelentenek, de a magyar betegek nem, vagy csak nagyon nehezen érhetik el őket.

Különbség van aközött, hogy rendszerszinten, TB-támogatással hozzáfér-e egy beteg a gyógyszerhez, vagy csak egyedi méltányosság keretében. Magyarországon sajnos nagyon alacsony a rendszerszintű hozzáférés” – mondta Szalóky Katalin. Hozzátette: ez egyrészt egy egészségpolitikai döntés (el kell dönteni, hogy szeretnénk-e, hogy a magyar betegek minél inkább hozzáférnének a legújabb terápiákhoz), másrészt értelemszerűen pénzkérdés is, hiszen költségvetési keretet is kell biztosítani ahhoz, hogy ezeket az új terápiákat a NEAK, illetve a OEP meg tudja finanszírozni.

Szalóki Katalin a gyógyszerfinanszírozás helyzetére is kitért.

Nyugat-Európában majdnem 500 euró jut egy főre a gyógyszerkasszából egy évben. Magyarországon ez nagyjából 100 euró körüli összeg,

tehát Magyarországon kevesebb, mint az egynegyedét költi az állam a betegek gyógyulására a gyógyszerek szempontjából. De régiós átlagban is le vagyunk maradva, ott is nagyjából a dupláját költik az országok Magyarországhoz képest – mondta.

„Ez főleg nem pénzkérdés. Persze mindenhol minden pénzt el lehet költeni, és ez a gyógyszerek esetében különösen igaz, hiszen nagyon sok nagyon drága terápia van, de én azt gondolom, hogy alapvetően a rendszer átalakítására van szükség, egy sokkal strukturáltabb, átláthatóbb és kiszámíthatóbb rendszerre, és ez elsősorban nem pénzkérdés” – fogalmazott Szalóki Katalin.

Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója beszélt a Nyugat-Európában könnyebben elérhető legfontosabb terápiákról is.

„Ha a népegészségügy, illetve az emberek percepciója szempontjából nézzük, akkor leginkább az onkológiai kezelésekre tudunk gondolni, hiszen ezek a betegségek nagyon sok embert érintenek, és mindenki nagyon fél a rákbetegségektől. Ezekre már nagyon sok korszerű terápia létezik,

számos rákbetegség ma már gyakorlatilag egy krónikus betegséggé szelídíthető, és immár nem számít halálos betegségnek, ha megfelelő terápiával kezelik. Ezek a terápiák Magyarországon rendszerszinten nem minden esetben állnak a betegek rendelkezésére”

– mondta az InfoRádióban Szalóki Katalin. Hozzátette: Magyarországon az egészségügyi és gyógyszerellátási rendszer alulfinanszírozottsága hosszú távon nemcsak társadalmi, hanem gazdasági, versenyképességi problémát is jelenthet, mert közvetlenül hat a lakosság egészségi állapotára, a munkaképességre és az ország általános fejlődési potenciáljára is.

A cikk alapjául szolgáló interút Szabó S. Gergő készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Lemaradtunk, csak a legkorszerűbb terápiák egyharmada érhető el Magyarországon

terápia

egészségügy

gyógyszergyártók

innovatív gyógyszergyártók egyesülete

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Lemaradtunk, csak a legkorszerűbb terápiák egyharmada érhető el Magyarországon

Lemaradtunk, csak a legkorszerűbb terápiák egyharmada érhető el Magyarországon

Számos rákbetegség „megszelídíthető” egyszerű krónikus betegséggé, de Magyarországon sokszor nem elérhetők ezek a terápiák. Nyugat-Európában majdnem 500 euró jut egy főre a gyógyszerkasszából egy évben, Magyarországon nagyjából 100 euró. De nem minden pénzkérdés, sőt – derült ki az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete által rendezett konferencián.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
„Ezt várják el tőlünk a választók” – parlamenti vita a vagyonvisszaszerzési hivatalról

„Ezt várják el tőlünk a választók” – parlamenti vita a vagyonvisszaszerzési hivatalról

 

Változik a különadó, egyhangú szavazás a magyar-szlovák vezetékről, „elviselhetetlen kamerázgatás” – a parlamentben

Összeültek a parlamenti frakcióképviselők, meg kell állapodni fegyelmi szabályokban

Így durvult el a vita már napirend előtt a parlamentben

Magyar Péter: maradjanak az ülésteremben, dolgozzanak, vállalják a felelősséget!

Antall József sírja mellől üzent Gulyás Gergely – videó

VIDEÓ
Hungaroring: telt ház és verhetetlen ár/érték arány. Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Honnan lesz pénz a választási ígéretekre? Palócz Éva, Inforádió, Aréna
100 ínyenc tipp a balatoni nyaraláshoz. Vinkó József, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.15. szerda, 18:00
Németh Zsolt
az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ismét kiéleződött a helyzet a Közel-Keleten, lefordulás a tőzsdéken

Ismét kiéleződött a helyzet a Közel-Keleten, lefordulás a tőzsdéken

A tegnapi vártnál kedvezőbb amerikai inflációs adat enyhítette a további kamatemelésekkel kapcsolatos aggodalmakat, Ázsiában ennek hatására erős emelkedés bontakozott ki, a dél-koreai Kospi 7 százalékkal került feljebb. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt viszont továbbra is magasan, 86 dollár közelében jár a Brent árfolyama. Részben az Iránnal szembeni újabb amerikai csapások, és a tengeri blokád hatására gyengén indult a nap Európában. A vállalati fronton is sűrű nap jön, többek között a Morgan Stanley, a BlackRock és a Johnson & Johnson is közzéteszi számait.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fokozódnak az orosz támadások a Fekete-tengeren: külföldi hajók is célponttá váltak

Fokozódnak az orosz támadások a Fekete-tengeren: külföldi hajók is célponttá váltak

Oroszország két egymást követő napon is polgári teherhajókra mért csapást a Fekete-tengeren, a támadásokban pedig összesen hét ember vesztette életét.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump threatens to bomb bridges and power plants unless Iran resumes talks

Trump threatens to bomb bridges and power plants unless Iran resumes talks

Trump's comments aired as the two countries exchanged fire for the fourth day in a row and the US resumed blockading Iranian ports.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 15. 08:45
Egész napos kormányülés tartanak, Magyar Péter egy óriási programról tett bejelentést
2026. július 15. 08:30
Így kapták el Budapesten a kölni lövöldözőt – videó
×
×