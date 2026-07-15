Az ablakon át menekült az égő házból egy héttagú egri család

Az fürdőszobaablakon keresztül menekült egy héttagú család az égő házból hétfő délután Egerben, az épületben három gázpalack is felrobbant – számolt be róla az RTL Híradó.

Minden bent tartózkodó kijutott a házból. A csatornának nyilatkozó egyik kisfiú elmondta, őt és a testvéreit apjuk és nagymamájuk tolta át a keskeny nyíláson, míg a felnőtteket a legidősebb gyerek húzta ki.

A család minden tagja túlélte a tűzesetet, azonban a ház és az ott élők minden ingósága odaveszett. Ráadásul madártenyésztéssel foglalkoztak, így több mint 40 madár pusztult el a tűzben. A család az önkormányzat segítségére és adományokra szorul.