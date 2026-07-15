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Egy lángoló nappali.
Nyitókép: Getty Images/inhauscreative

Az ablakon át menekült az égő házból egy héttagú egri család

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A család a fürdőszoba apró ablakán keresztül jutott ki az égő házból, számos állatuk és minden ingó vagyonuk azonban a tűz martaléka lett.

Az fürdőszobaablakon keresztül menekült egy héttagú család az égő házból hétfő délután Egerben, az épületben három gázpalack is felrobbant – számolt be róla az RTL Híradó.

Minden bent tartózkodó kijutott a házból. A csatornának nyilatkozó egyik kisfiú elmondta, őt és a testvéreit apjuk és nagymamájuk tolta át a keskeny nyíláson, míg a felnőtteket a legidősebb gyerek húzta ki.

A család minden tagja túlélte a tűzesetet, azonban a ház és az ott élők minden ingósága odaveszett. Ráadásul madártenyésztéssel foglalkoztak, így több mint 40 madár pusztult el a tűzben. A család az önkormányzat segítségére és adományokra szorul.

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