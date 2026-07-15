Országgyűlési Őrség: kínos leveleket kapott Forsthoffer Ágnes

A jogszabálymódásítások nyomán az Országgyűlési Őrség a jelenlegi formájában megszűnik, a személyvédelmi feladatai a TEK-hez, az objektumvédelmi feladatai pedig a Készenléti Rendőrséghez kerülnek. A bizottsági ülésen Forsthoffer Ágnes megköszönte az őrség munkáját. Jelezte, hogy az identitás megőrzésébe beletartozik az egyenruha, továbbá mindazok a fontos tevékenységek, amelyeket jelenleg csak és kizárólag az Országgyűlés Őrsége lát el.

Forsthoffer Ágnes beszámolt arról, hogy az elmúlt időszakban számos levelet kapott az állomány tagjaitól, arról, hogy a választások kapcsán „instruálták, fenyegették” a tagokat, illetve, hogy a nőkkel szembeni hozzáállásban is előfordulnak problémák.

Lisoczki László országgyűlési dandártábornok, az Országgyűlési Őrség parancsnoka a tavalyi évről szóló beszámolójában fontosnak nevezte az őrség épületvédelmi, biztonságtechnikai, tűzbiztonsági osztályainak munkáját, külön kiemelve a mélygarázs tűzvédelmét.

Rögzítette: folyamatosan képzik a kollégáikat. Kitért arra, hogy a díszőrség protokolláris szervezete az őrségnek, nemcsak az emelkedett hangulatot biztosítják, de látogatócsoportokat is kísérnek. Kiemelte: szeretnék visszavezetni, hogy bizonyos időközönként ismét legyen díszőrjárat, mert az látványos és vonzza a turistákat is.

Kitért arra is, hogy előkészítettek egy képzést, amely révén objektumőröket tudnának felvenni a civil életből.

Lisoczki László reményét fejezte ki, hogy ha az őrséget érintő integráció megtörténik, a képességeiket tovább tudják vinni, és „hűséggel, becsülettel” szolgálhatnak tovább.

A dandártábornok beszámolóját a bizottság nem fogadta el.