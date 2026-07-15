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A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfõ (j) telefonon megbeszélést folytat Hszi Csin-ping kínai elnökkel a Karmelita kolostorban 2021. április 29-én. Balról Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor: Hajrá, Péter!

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A Fidesz elnöke szerint a nyár csúcsigazolása a BYD-é.

„A nyár csúcsigazolása a BYD-é. Hajrá, Péter!” – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor arra reagálva, hogy Szijjártó Péter szerda délután bejelentette: lemond parlamenti mandátumáról, és a BYD-nél vállal munkát. Ezt a fideszes képviselő közölte Facebook-oldalán szerdán.

A volt miniszterelnök – aki az Egyesült Államokba utazott a labdarúgó-világbajnokságra – Facebook-oldalán egy közös fotót is megosztott Szijjártó Péter volt külgazdasági és a külügyminiszterrel.

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-nek szerdán arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor pártelnöknek tudomása volt-e Szijjártó Péter lemondásáról, azt mondta: Szijjártó Péter és Orbán Viktor az elmúlt hetekben többször egyeztettek.

Az MTI a BYD Magyarországtól azt az információt kapta, hogy Szijjártó Péter „globális, nemzetközi pozíciót” tölt majd be, nem lesz része a magyarországi vállalatvezetésnek. Részletek itt.

Magyar Péter szerint az egykori külügyminiszter politikából való távozásával tovább folytatódik a Fidesz szétesése. Erről itt írtunk bővebben.

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Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor: Hajrá, Péter!

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