Orbán Viktor: Hajrá, Péter!

„A nyár csúcsigazolása a BYD-é. Hajrá, Péter!” – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor arra reagálva, hogy Szijjártó Péter szerda délután bejelentette: lemond parlamenti mandátumáról, és a BYD-nél vállal munkát. Ezt a fideszes képviselő közölte Facebook-oldalán szerdán.

A volt miniszterelnök – aki az Egyesült Államokba utazott a labdarúgó-világbajnokságra – Facebook-oldalán egy közös fotót is megosztott Szijjártó Péter volt külgazdasági és a külügyminiszterrel.

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-nek szerdán arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor pártelnöknek tudomása volt-e Szijjártó Péter lemondásáról, azt mondta: Szijjártó Péter és Orbán Viktor az elmúlt hetekben többször egyeztettek.

Az MTI a BYD Magyarországtól azt az információt kapta, hogy Szijjártó Péter „globális, nemzetközi pozíciót” tölt majd be, nem lesz része a magyarországi vállalatvezetésnek. Részletek itt.

Magyar Péter szerint az egykori külügyminiszter politikából való távozásával tovább folytatódik a Fidesz szétesése. Erről itt írtunk bővebben.