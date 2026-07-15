Jó az idei dinnyetermés, de baj lehet az árakból

Az idei termés rendben van, minőségileg és mennyiségileg is van elegendő magyar görögdinnye – mondta Göcző Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke az InfoRádióban.

Mint arra emlékeztetett, korábban partnerséget kértek az áruházláncoktól, azt szerették volna, hogy ne csökkenjen drasztikusan a dinnye ára, és hogy a kereskedők a magyar dinnyét részesítsék előnyben az importtal szemben. „Tárgyilagos választ nem kaptunk a kéréseinkre” – folytatta –, gondoltuk, hogy figyelembe veszik a kiadott sajtóközleményünk üzenetét, és ennek megfelelően fogják alakítani a fogyasztói árat, de sajnos ez nem valósult meg”.

Mint fogalmazott:

„nem piaci zavarokról van szó, hanem arról, hogy túl alacsony fogyasztói áron jelenik meg ez a szezonális termék, amit bízom benne, hogy nem csak vevőbecsalogatónak tekintenek.”

Az egyik áruházlánc csütörtöktől 155 forintos fogyasztói árral, egy másik pedig 159-es fogyasztói árral fog akciót hirdetni – jelezte. A kérdésre, hogy a termelőktől mennyiért vásárolják meg a viszonteladók a dinnyét, azt válaszolta: ezek felvásárlótelepi árak, még csomagolják, manipulálják, szállítják… telepenként nagyon változó, de azt lehet mondani, hogy a most az előállítási költség alatt.

Göcző Mátyás több áruházláncot is felkeres. Mint mondta, mindenféleképpen azt szeretnék elérni, hogy a fogyasztói ár olyan szinten legyen, ami tükrözi azt, hogy a termelő is megfelelő pénzösszeghez jusson.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kántor Viola készítette.