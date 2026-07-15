ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.47
usd:
315.05
bux:
141749.15
2026. július 15. szerda Henrik, Roland
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Eladásra kínált dinnye Fehérvári úti Vásárcsarnokban, ahol sajtótájékoztatót tartottak a magyar dinnye fogyasztását ösztönző, Nyár, dinnye, szeletem című kampányról 2025. július 30-án.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Jó az idei dinnyetermés, de baj lehet az árakból

Infostart / InfoRádió

A dinnyeforgalmazás nehézségei miatt tárgyalásokba kezdenek a termelők, miután elhalasztották a szerdára tervezett tiltakozó megmozdulásokat – mondta Göcző Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke az InfoRádióban, hozzátéve: két áruházlánc is olyan akciót hirdetett meg, ami nagyon alacsony, miközben a termelőktől már önköltségi ár alatt veszik át a dinnyét.

Az idei termés rendben van, minőségileg és mennyiségileg is van elegendő magyar görögdinnye – mondta Göcző Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke az InfoRádióban.

Mint arra emlékeztetett, korábban partnerséget kértek az áruházláncoktól, azt szerették volna, hogy ne csökkenjen drasztikusan a dinnye ára, és hogy a kereskedők a magyar dinnyét részesítsék előnyben az importtal szemben. „Tárgyilagos választ nem kaptunk a kéréseinkre” – folytatta –, gondoltuk, hogy figyelembe veszik a kiadott sajtóközleményünk üzenetét, és ennek megfelelően fogják alakítani a fogyasztói árat, de sajnos ez nem valósult meg”.

Mint fogalmazott:

„nem piaci zavarokról van szó, hanem arról, hogy túl alacsony fogyasztói áron jelenik meg ez a szezonális termék, amit bízom benne, hogy nem csak vevőbecsalogatónak tekintenek.”

Az egyik áruházlánc csütörtöktől 155 forintos fogyasztói árral, egy másik pedig 159-es fogyasztói árral fog akciót hirdetni – jelezte. A kérdésre, hogy a termelőktől mennyiért vásárolják meg a viszonteladók a dinnyét, azt válaszolta: ezek felvásárlótelepi árak, még csomagolják, manipulálják, szállítják… telepenként nagyon változó, de azt lehet mondani, hogy a most az előállítási költség alatt.

Göcző Mátyás több áruházláncot is felkeres. Mint mondta, mindenféleképpen azt szeretnék elérni, hogy a fogyasztói ár olyan szinten legyen, ami tükrözi azt, hogy a termelő is megfelelő pénzösszeghez jusson.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kántor Viola készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Jó az idei dinnyetermés, de baj lehet az árakból

dinnye

magyar dinnyetermelők egyesülete

göcző mátyás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Vitézy Dávid az InfoRádiónak: KRESZ-kérdőiv jön, új közlekedési fejlesztésekről is dönt a kormány

Vitézy Dávid az InfoRádiónak: KRESZ-kérdőiv jön, új közlekedési fejlesztésekről is dönt a kormány

A helyreállítási alapból Magyarországra érkező uniós források egy részét járműbeszerzésekre fordítja a kormány, és hamarosan döntés születhet új közlekedési fejlesztésekről is – mondta az InfoRádióban a közlekedési és beruházási miniszter a magyar vasút 180 éves fennállása tiszteletére szervezett budapesti ünnepség után. Vitézy Dávid hozzátette: a kohéziós források felhasználásáról is tárgyal szerdai ülésén a kabinet. A KRESZ-t két lépcsőben alakítják át.
Rendkívüli országgyűlési ülést hív össze a kormány

Rendkívüli országgyűlési ülést hív össze a kormány

Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány nevében Miniszterelnökséget vezető miniszter, az erről szóló dokumentum szerdán került fel az Országgyűlés honlapjára.
 

Egész napos kormányülés tartanak, Magyar Péter egy óriási programról tett bejelentést

Kijelölték a kekvák élére az elszámolási biztosokat, megjelent a rendelet a megszűnésük részleteiről

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Hungaroring: telt ház és verhetetlen ár/érték arány. Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Honnan lesz pénz a választási ígéretekre? Palócz Éva, Inforádió, Aréna
100 ínyenc tipp a balatoni nyaraláshoz. Vinkó József, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.15. szerda, 18:00
Németh Zsolt
az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Távozott az egész ukrán kormány, külföldi hajót ért orosz találat – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Távozott az egész ukrán kormány, külföldi hajót ért orosz találat – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Kedden az ukrán parlament megszavazta Julija Szviridenko miniszterelnök és teljes kormánya menesztését. Amíg nincs új kormányfő, feladatait Denisz Smihal eddigi miniszterelnök-helyettes, korábbi miniszterelnök látja el. A kormány teljes átalakítását Volodimir Zelenszkij kezdeményezte, de a leendő kormányfő személyét továbbra sem nevezte meg. Oleh Kiper odesszai kormányzó szerint kedden már az egymást követő második nap ért orosz találat külföldi hajót a Fekete-tengeren. Ezúttal egy Marsall-szigeteki zászló alatt közlekedő hajóra csaptak le az orosz drónok, két ember életét vesztette. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbenetes látvány fogadta a balatoni strandolókat: hatalmas tetemet vetett partra a víz + Fotó

Döbbenetes látvány fogadta a balatoni strandolókat: hatalmas tetemet vetett partra a víz + Fotó

Nem mindennapi látvány fogadta a strandolókat Siófoknál: egy közel egyméteres busatetemet vetett partra a Balaton. A hal miatt egy helyi lakos a közösségi médiában érdeklődött, a szakemberek szerint azonban az ilyen esetek időről időre természetes módon előfordulnak a tónál.

BBC
Business Sport Travel Science
Iran threatens to block more trade routes as US launches fresh strikes

Iran threatens to block more trade routes as US launches fresh strikes

US President Donald Trump vowed to strike Iran's bridges and power plants next week if the country does not return to talks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 15. 14:20
Magyar Péter szerint „döbbenetes” dolgot művel a Fidesz
2026. július 15. 13:54
Fontos szabályok módosítását kezdeményezi a kormány
×
×