A kormányfő már keddi parlamenti beszédében is utalt arra, hogy augusztus 20-án találkoznak a Tisza-szigetek, azt pedig korábban már többször is mondta, hogy augusztus 20. után újabb, bár az időhiány miatt a korábbiaknál „korlátozottabb” országjárásra indul, amelynek része lesz az is, hogy kihelyezett kormányüléseket tartanak vidéki helyszíneken.
Egész napos kormányülés tartanak, Magyar Péter egy óriási programról tett bejelentést
„A kormány ma egész napos ülés tart, és megkezdi a Szent István Vidékfejlesztési Program tárgyalását. Augusztus 20-án megtartjuk a TISZA Szigetek országos találkozóját Budapesten” – írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán.
Csicsmann László: új háborús időszak bontakozik ki most Iránban
Egész napos kormányülés tartanak, Magyar Péter egy óriási programról tett bejelentést
Távozott az egész ukrán kormány, külföldi hajót ért orosz találat – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Kedden az ukrán parlament megszavazta Julija Szviridenko miniszterelnök és teljes kormánya menesztését. Amíg nincs új kormányfő, feladatait Denisz Smihal eddigi miniszterelnök-helyettes, korábbi miniszterelnök látja el. A kormány teljes átalakítását Volodimir Zelenszkij kezdeményezte, de a leendő kormányfő személyét továbbra sem nevezte meg. Oleh Kiper odesszai kormányzó szerint kedden már az egymást követő második nap ért orosz találat külföldi hajót a Fekete-tengeren. Ezúttal egy Marsall-szigeteki zászló alatt közlekedő hajóra csaptak le az orosz drónok, két ember életét vesztette. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Már az időpont is megvan: vadiúj városban nyitja meg következő üzletét a McDonald's Magyarországon - ez lesz benne az extra
A termálfürdőjéről és középkori téglaváráról ismert békési városban sokáig egyáltalán nem voltak jelen a nagy nemzetközi gyorsétteremláncok.
Trump threatens to bomb bridges and power plants unless Iran resumes talks
Trump's comments aired as the two countries exchanged fire for the fourth day in a row and the US resumed blockading Iranian ports.