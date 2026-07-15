Egész napos kormányülés tartanak, Magyar Péter egy óriási programról tett bejelentést

A kormányfő már keddi parlamenti beszédében is utalt arra, hogy augusztus 20-án találkoznak a Tisza-szigetek, azt pedig korábban már többször is mondta, hogy augusztus 20. után újabb, bár az időhiány miatt a korábbiaknál „korlátozottabb” országjárásra indul, amelynek része lesz az is, hogy kihelyezett kormányüléseket tartanak vidéki helyszíneken.

Mi az a Szent István Vidékfejlesztési Program?

Túl sok részletet egyelőre nem lehet tudni, viszont a Tisza Párt a választások előtt, a kampányban már tett közzé erről részleteket. Egy márciusi bejegyzés szerint például:

„a TISZA célja, hogy a magyar vidék újra megerősödjön. Ezért elindítjuk a Szent István Vidékfejlesztési Programot, amely valódi forrásokat és döntési jogot ad a helyi közösségeknek. A program többek a következőket tartalmazza:

– tíz falunként évente 1 milliárd forint közösségi fejlesztési keret a Magyar Falu Programon felül, amelynek felhasználásáról a helyiek dönthetnek,

– a vidék felszabadítása a helyi oligarchák és politikai függések alól,

– a közszolgáltatások megerősítése: háziorvosi, közlekedési és közművelődési szolgáltatások fejlesztése,

– infrastruktúra-fejlesztés és biztonságos közvilágítás a településeken,

– helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés, új munkahelyek,

– hazatelepülési program, hogy a vidékre visszatérők könnyebben jussanak földhöz, hitelhez és lehetőségekhez

A célunk az élhető, fejlődő magyar vidék megteremtése, ahol jó élni és érdemes jövőt építeni.”