ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.02
usd:
313.94
bux:
140857.32
2026. július 15. szerda Henrik, Roland
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
2010. augusztus 20-án készített kép a busehri atomerőműről. Mérsékelt erősségű földrengés rázta meg 2019. december 27-én hajnalban Irán déli részét, a busehri atomerőmű környékét. Az amerikai földtani intézet mérése szerint az 5,1-es erősségű rengés fészke az atomerőműtől 45 kilométerre keletre, 38 kilométeres mélységben volt, a földmozgás nem okozott jelentős anyagi károkat, és nem érkeztek jelentések személyi sérülésekről.
Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

Megszólaltak a légvédelmi szirénák a busehri atomerőműnél

Infostart / MTI

Működésbe léptek a légvédelmi szirénák a délnyugat-iráni Busehr atomerőműve környékén szerdán – jelentette a Mehr iráni hírügynökség

A hírügynökség hozzátette, hogy az ügyben a hatóságoktól egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás.

Az Egyesült Államok kedd este indított újabb légitámadásokat Irán ellen, és ismét blokád alá vonta az ország kikötőit. Teherán ezt követően a térségben lévő amerikai létesítmények ellen indított csapásokat.

Fatemeh Mohadzserani iráni kormányszóvivő az X-en azt közölte, több mint 30 civil vesztette életét az utóbbi napokban az Irán déli részét érő támadásokban.

Az iráni állami televízió bejelentése szerint a legutóbbi amerikai csapásokban 13 katona is elesett, többen pedig megsebesültek az ország délkeleti részén lévő Szisztán és Beludzsisztán tartományban.

A Taszním iráni hírügynökség hivatalos forrásokra hivatkozva leszögezte: a műveletre Irán „a megfelelő időben döntő választ fog adni”, hozzátéve, hogy az amerikai erők – amelyek egy katonai szállást is célba vettek – a lehető legtöbb áldozatot akarták szedni.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Megszólaltak a légvédelmi szirénák a busehri atomerőműnél

atomerőmű

irán

háború

légitámadás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Miért van szüksége a Fidesznek politikai félfordulatra? Németh Zsolt, Inforádió, Aréna
Hungaroring: telt ház és verhetetlen ár/érték arány. Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Honnan lesz pénz a választási ígéretekre? Palócz Éva, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.16. csütörtök, 18:00
Bóna Szabolcs
agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Távozott az egész ukrán kormány, külföldi hajót ért orosz találat – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Távozott az egész ukrán kormány, külföldi hajót ért orosz találat – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Kedden az ukrán parlament megszavazta Julija Szviridenko miniszterelnök és teljes kormánya menesztését. Amíg nincs új kormányfő, feladatait Denisz Smihal eddigi miniszterelnök-helyettes, korábbi miniszterelnök látja el. A kormány teljes átalakítását Volodimir Zelenszkij kezdeményezte, de a leendő kormányfő személyét továbbra sem nevezte meg. Oleh Kiper odesszai kormányzó szerint kedden már az egymást követő második nap ért orosz találat külföldi hajót a Fekete-tengeren. Ezúttal egy Marsall-szigeteki zászló alatt közlekedő hajóra csaptak le az orosz drónok, két ember életét vesztette. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Készen áll Tuchel a nagyon fontos meccsre: elmondta a véleményét Messiről és sajátjairól is

Készen áll Tuchel a nagyon fontos meccsre: elmondta a véleményét Messiről és sajátjairól is

Az angolok szövetségi kapitánya elismerően nyilatkozott játékosai teherbírásáról és küzdőszelleméről a történelmi jelentőségű atlantai összecsapás előtt.

BBC
Business Sport Travel Science
Iran threatens to block more trade routes as US launches fresh strikes

Iran threatens to block more trade routes as US launches fresh strikes

US President Donald Trump vowed to strike Iran's bridges and power plants next week if the country does not return to talks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 15. 13:13
Gyógyíthatatlan beteg a legendás pilóta, aki leszállt a Hudson folyón egy utasszállítóval
2026. július 15. 12:34
Másképp döntik el, ki kap kóser igazolást
×
×