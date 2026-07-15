Besorozzák az embereket a frontra, pedig csak állásra jelentkeztek

Bolíviában nyomozás kezdődött az orosz hadseregbe történő, hamis álláshirdetések útján végzett, Ukrajna elleni harcra szánt férfiak toborzásának ügyében - közölte kedden a helyi ügyészség.

Az elmúlt napokban a közösségi médiában megjelent videók olyan bolíviaiakat mutatnak, akik orosz katonai egyenruhában a konfliktusövezetben teljesítenek szolgálatot. „A nyomozás már folyamatban van” – nyilatkozta a sajtónak Roger Mariaca, Bolívia főügyésze.

„Az emberkereskedelemre és -csempészetre szakosodott ügyészség dolgozik az ügyön” – mondta, hozzátéve, hogy nemzetközi együttműködést szeretnének kialakítani az ügyben.

A nyomozás elsősorban a 29 éves José Maria Soleto esetére összpontosít. A férfi egy videóban elmesélte, milyen az élete a háborús övezetben unokatestvérével és két másik személlyel, akik feltehetően Peruból és Kolumbiából származnak. Ezek az országok szintén nyomoznak állampolgáraik esetleges csalárd toborzása ügyében.

„Mindennapjaink állandó feszültségben telnek” – derült ki José Maria Soleto szavaiból. A bolíviai utcai ételárus állítólag azzal az ígérettel hagyta el Bolíviát, hogy 16 ezer amerikai dollárt kereshet. Felesége kedden azt állította, hogy a férfi meghalt.

Májusban az orosz nagykövetség Peruban egy közleményben elismerte, hogy peruiak írtak alá szerződést az orosz fegyveres erőkhöz való csatlakozásra, de az állította, hogy önkéntesekről volt szó.

A hamis ígérettek, megtévesztéssel való front-tobárzásról nem ezek az első hírek. Nemrég hosszú riportot készített a BBC Russian arról, hogy már a fronton vannak azok a diákok, akiket év elején kezdett el toborozni az orosz hadsereg. Korlátozott, egyéves szerződést, drónkezelői képzést és viszonylag védett, technikai szerepet ígérnek nekik, de a lap szerint mindez csak csali.