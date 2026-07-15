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Fentanil kristály egy átlátszó zacskóban egy női kézben / Woman holding a pack with fentanyl powder to illustrate the drug addiction
Nyitókép: Jeniffer Fontan/Getty Images

353 gramm anyagot találtak: drogügybe keveredett egy pécsi politikusnő

Infostart / MTI

Kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt kezdeményezte a rendőrség egy pécsi önkormányzati képviselő letartóztatását – közölte a Baranya Vármegyei Főügyészség szóvivője szerdán az MTI-vel. A police-hu-n azt írták, hogy a droggyorsteszt a nőnél pozitív lett, nála és társánál a rendőrség 353 gramm kábítószergyanús, kristályos anyagot talált.

Kutas Tamás az MTI érdeklődésére azt mondta: a gyanúsított pécsi városházi képviselőt egy rendőri ellenőrzés során tartóztatták fel, amikor megtalálták nála a drogot.

A rendőrség kábítószer-kereskedelem gyanújával 72 órára őrizetbe vette, majd a vádhatóságnál kezdeményezte letartóztatását

– tette hozzá.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu-n azt közölte, hogy a Mecsek kommandó hétfő este tartóztatott fel egy autót Bólynál, mert felmerült a gyanú, hogy a benne utazók Budapestről drogot szállítanak, hogy Baranyában értékesítsék.

A 25 éves pécsi nőnél és a 29 éves liptódi férfi társánál bruttó 353 gramm kábítószergyanús, kristályos anyagot találtak és foglaltak le a nyomozók, a droggyorsteszt a nőnél pozitív lett.

A rendőrök előállították a gyanúsítottakat, majd kihallgatásukat követően őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat, ellenük kábítószer-kereskedelem miatt nyomoz ellenük a Mohácsi Rendőrkapitányság.

A Pécs Aktuál online hírmagazin Facebook-oldalán megosztott, a Pécsi-Köz híroldalon elhelyezett beszámolóban azt írták, hogy Hankó Viktoriáról van szó, aki a Magyar Kétfarkú Kutya Párt listáján szerzett mandátumot a 2024-es helyhatósági választáson, majd 2025 elején kilépett a pártból, és azóta független képviselő.

Az MTI a képviselő mandátumának várható sorsát illetően kereste a polgármesteri hivatalt, de egyelőre nem kapott választ.

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Kezdőlap    Bűnügyek    353 gramm anyagot találtak: drogügybe keveredett egy pécsi politikusnő

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