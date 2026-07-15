Meghökkentő újítás jön a foci-vb döntőjében

A nemzetközi szövetség (FIFA) ugyan részletes programot még továbbra sem közölt a New York-i MetLife Stadionban sorra kerülő finálé félidei programjáról, azt viszont már hetek óta lehet tudni, hogy a szünetben a fellépők között lesz

Shakira,

Madonna,

Justin Bieber,

a Coldplay zenekar

és a dél-koreai BTS is.

Különböző sajtóértesülések szerint ugyanakkor az biztos, hogy a szabályban előírt 15 percesnél hosszabb lesz a program, ami 20 és 30 perc közötti időtartamot ölel majd fel.

A 48 csapatos világbajnokság zárómérkőzésén nem csupán a szünetben kínálnak különleges szórakozást a nézőknek, hanem azt megelőzően záróünnepséget is rendeznek, melyen a hírek szerint

Nicole Scherzinger,

Robbie Williams és

Laura Pausini lép majd színpadra, illetve

a színész Tom Cruise feltűnik majd.

A vb-döntő egyik csapata már ismert, miután kedden az Európa-bajnok Spanyolország meglepően simán, 2-0-ra legyőzte a 2018-ban győztes, 2022-ben pedig finalista Franciaország együttesét. Ellenfele pedig a szerdai (mai) Argentína-Anglia találkozó győztese lesz.