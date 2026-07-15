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Felsorakoznak a csapatok a 2026-os labdarúgó-világbajnokság I csoportja elsõ fordulójának Franciaország-Szenegál mérkõzése elõtt a New York New Jersey Stadionban 2026. június 16-án.
Nyitókép: MTI/AP/Adam Huger

Meghökkentő újítás jön a foci-vb döntőjében

Infostart

A nagyszabású showműsor miatt akár 30 perces is lehet majd az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság vasárnapi döntőjének szünete. Elképesztő sztárparádé lesz, nemcsak a szünetben, hanem már a döntő előtti záróünnepségen is.

A nemzetközi szövetség (FIFA) ugyan részletes programot még továbbra sem közölt a New York-i MetLife Stadionban sorra kerülő finálé félidei programjáról, azt viszont már hetek óta lehet tudni, hogy a szünetben a fellépők között lesz

  • Shakira,
  • Madonna,
  • Justin Bieber,
  • a Coldplay zenekar
  • és a dél-koreai BTS is.

Különböző sajtóértesülések szerint ugyanakkor az biztos, hogy a szabályban előírt 15 percesnél hosszabb lesz a program, ami 20 és 30 perc közötti időtartamot ölel majd fel.

A 48 csapatos világbajnokság zárómérkőzésén nem csupán a szünetben kínálnak különleges szórakozást a nézőknek, hanem azt megelőzően záróünnepséget is rendeznek, melyen a hírek szerint

  • Nicole Scherzinger,
  • Robbie Williams és
  • Laura Pausini lép majd színpadra, illetve
  • a színész Tom Cruise feltűnik majd.

A vb-döntő egyik csapata már ismert, miután kedden az Európa-bajnok Spanyolország meglepően simán, 2-0-ra legyőzte a 2018-ban győztes, 2022-ben pedig finalista Franciaország együttesét. Ellenfele pedig a szerdai (mai) Argentína-Anglia találkozó győztese lesz.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Meghökkentő újítás jön a foci-vb döntőjében

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