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Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Kapitány István: „elképesztő összegek sietős kifizetésével” köszönt el a jogelőd tárca

Infostart / MTI

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium által megörökölt szerződéseket teljes körűen átvilágítjuk – fogalmazott a gazdasági és energetikai miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Kapitány István a posztjában arról számolt be, hogy 800 milliárd forintnyi szerződésállomány után teljesített utalásokat idén áprilisban és májusban a megszűnés küszöbén álló jogelőd tárca, az Energiaügyi Minisztérium. Utolsó adatszolgáltatásukban Mészáros-érdekeltség és több Balásy-cég is szerepel.

Bár számos tétel tekinthető normál üzleti teljesítésnek, bőven előfordulnak okkal megkérdőjelezhető megbízások, összegek is – jegyezte meg.

Ezért a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálja a szerződéskötések és kifizetések indokoltságát – emelte ki a miniszter.

Rámutatott, hogy a központi költségvetési szerveknek kéthavonta kell gazdálkodásukról részletes adatokat szolgáltatniuk a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség számára. A kormányváltással tevékenységét befejező Energiaügyi Minisztérium április-májusi táblázata kereken száz tételt tartalmaz.

A kifizetéseket a többi között tanácsadási, tanulmánykészítési, rendezvényszervezői és kommunikációs megbízások alapozták meg.

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium által megörökölt szerződéseket teljes körűen átvilágítjuk. Bármiféle visszaélés, jogsértés alapos gyanúja esetén az illetékes hatóságok eljárását kezdeményezzük – jelentette ki közösségi oldalán a miniszter.

"Áprilisban világos és áthatolhatatlan határvonalat húztunk a múlt és jövő közé. Véget vetettünk a költségvetési források féktelen kiszivattyúzásának. A magyar emberek pénzével az állami működés minden szintjén felelősen, átláthatóan, a köz javára gazdálkodunk"- fogalmazott Facebook oldalán Kapitány István, aki a poszt alatt kommentben hozzátette, hogy a szerződéseket átvilágítják, és visszaélés, jogsértés alapos gyanúja esetén az illetékes hatóságok eljárását kezdeményezik.

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Kezdőlap    Belföld    Kapitány István: „elképesztő összegek sietős kifizetésével” köszönt el a jogelőd tárca

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