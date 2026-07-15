Már nagyon rebesgetik Zinedine Zidane kinevezését a francia vereség után

Mint ismert, a spanyolok elleni vereséggel rekordot döntött Didier Deschamps, nála több vb-meccsel (26) egyetlen szövetségi kapitány sem rendelkezik, ezt ráadásul három torna alatt hozta össze, s még az a bravúr is összejöhet neki a bronzmeccsen, hogy három éremmel rendelkezzen: egy arannyal, egy ezüsttel és egy bronzzal – idézte fel a nemzetisport.hu.
A világsajtó ennek ellenére azt írja, hogy az 57 éves szakember helyét a vb után átveszi korábbi válogatott és csapattársa, a három évvel fiatalabb Zinédine Zidane.
A játékosként kétszeres aranylabdás, világbajnok Zidane vezetőedzőként zsinórban három Bajnokok Ligáját nyert a Real Madriddal, második madridi megbizatása óta pihen, vár a francia kispadra. Most úgy tűnik, megkapja az esélyt – írták.
? The Deschamps era is coming to an end ???— SportyTV (@SportyTV) July 14, 2026
One last game in the third-place playoff, then it's goodbye... and the beginning of the Zinedine Zidane era ?
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