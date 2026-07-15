Gyógyíthatatlan beteg a legendás pilóta, aki leszállt a Hudson folyón egy utasszállítóval

Alzheimer-kórral diagnosztizálták Chesley „Sully” Sullenbergert, az amerikai pilótát, aki 2009-ben a New York-i Hudson folyón hajtott végre kényszerleszállást – írja a BBC híradása nyomán a hvg.hu. A 75 éves kapitány a weboldalán számolt be a hírekről, és arról, hogy a betegség korai stádiumában van.

„Egyelőre ez azt jelenti, hogy talán nem jut eszembe egy név vagy egy történet, esetleg nem alszom jól, de még csak egy hosszú út elején vagyok” – írta a pilóta, hozzátéve, hogy azért tette közzé a diagnózisát, mert úgy érzi, így hatékonyabban tud küzdeni ellene és másokon is segíthet a jövőben.

„Az évek során, amikor az emberek a 1549-es járat sikeres kimeneteléről kérdeztek, azt mondtam, hogy »a bátorság ragályos«, és azon a napon ez segített mindenkinek abban, hogy épségben leszálljanak a gépről” – írta. Majd azzal folytatta: „Most szükségünk van erre a bátorságra, hogy leküzdjük ezt a betegséget. Most már egy nagyobb közösség része vagyok sokakkal együtt, és együtt bátrak leszünk.”

Chesley Sullenberger 2009. január 15-én hajtott végre kényszerleszállást a Hudson folyón, miután az általa vezetett US Airways 1549-es járat egy vadlúgcsapattal ütközött és mindkét hajtómű leállt. A gépen utazó mind a 155 ember túlélte az incidenst. A katasztrófal elkerülését utólag a kapitány gyors és nyugodt gondolkodásának tulajdonítják. Sullenberger 40 évig repült, a Hudson folyós eset után egy évvel, 2010-ben nyugdíjba vonult és a repülésbiztonság szószólója lett.