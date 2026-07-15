Budapest rendőrfőkapitányát is kinevezte a belügyminiszter

A Nemzeti Információs Központ főigazgatói beosztása ellátásával 2026. július 14-ei hatállyal megbízta Orosz László nemzetbiztonsági alezredest és egyben előléptette nb. ezredesi rendfokozatba – olvasható a Belügyminisztérium közleményében.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitányának kinevezte július 16-ai hatállyal Baricska Norbert Tamás rendőr ezredest.

Az Országos Rendőr-főkapitányság, Bűnügyi Főigazgatóság bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettesének, Töreki Sándor r. vezérőrnagynak a vezetői kinevezését visszavonta július 15-ei hatállyal, egyben a beosztásba kinevezte július 16-ai hatállyal Plánk Róbert r. ezredest.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitányának, Lauda Zoltán r. dandártábornoknak a vezetői kinevezését visszavonta július 15-ei hatállyal.

Visszavonta vezetői kinevezését a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének, Somssich Gabriella r. dandártábornoknak július 15-ei hatállyal, egyúttal a beosztás ellátásával Kálmán Zsolt r. ezredest bízta meg július 16-ai hatállyal.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitányának, Dékány Balázs r. dandártábornoknak a vezetői kinevezését visszavonta július 15-ei hatállyal és a korábbi Somogy Vármegyei rendőrfőkapitányt, Molnár Gábor r. dandártábornokot bízta meg a feladatkör ellátásával július 16-ai hatállyal.

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitány feladatkör ellátására szóló megbízását visszavonta Fekete Géza György r. alezredesnek, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettesének július 15-ei hatállyal. A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitányi beosztásba Takács Tibor r. altábornagyot kinevezte július 16-ai hatállyal.

A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ állományába igazgatónak kinevezte július 16-ai hatállyal Varga Mihály Vilmos r. alezredest, és egyben előléptette r. ezredes rendfokozatba.

A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság katasztrófavédelmi igazgató beosztásba kinevezte Matuska Zoltán tűzoltó ezredest július 15-ei hatállyal.