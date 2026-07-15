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Rendőrségi bilincs egy fa asztalon.Forrás: Getty Images/Rawf8
Nyitókép: Getty Images/Rawf8

Így kapták el Budapesten a kölni lövöldözőt – videó

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Elfogtak a VIII. kerületben egy 33 éves német férfit, aki május 31-én hajnalban Kölnben több lövést adott le egy emberre, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett.

Az akciót a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Életvédelmi és Célkörözési Főosztály Célkörözési Osztály munkatársai hajtották végre a Terrorelhárítási Központ közreműködésével.

A jelentős sajtóvisszhangot kiváltó ügyben a német nyomozók nagy erőkkel keresték a magyar kapcsolatokkal is rendelkező K. M. A.-t. A férfi a bűncselekmény elkövetése után elmenekült, ezért európai elfogatóparancsot adtak ki ellene – írja a police.hu összefoglalója.

Június 10-én a német hatóságok az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központon (NEBEK) keresztül arról tájékoztatták a KR NNI fejvadászait, hogy a körözött Budapesten tartózkodhat. A két szervezet hatékony és sikeres szűrő-ellenőrző tevékenysége során megállapította a keresett személy pontos tartózkodási helyét, így a kiemelten veszélyes férfi elfogására a nyomozók azonnal akciót szerveztek, amelybe a TEK műveleti egységét is bevonták.

A német hatóságoktól érkezett értesítést követően öt órán belül elfogták Budapest VIII. kerületében, majd előállították a VIII. Kerületi Rendőrkapitányságra.

Az elfogást követően a NEBEK koordinálta a szükséges nemzetközi együttműködést, valamint közreműködött az érintett személy bíróság elé állításában, és intézi a későbbi átadással kapcsolatos feladatokat is.

Az eset ismét bizonyítja a NEBEK és a KR NNI közötti hatékony és összehangolt együttműködés jelentőségét. A hazai és nemzetközi rendőri szervek szoros kooperációjának köszönhetően a súlyos bűncselekmények elkövetői nem kerülhetik el az igazságszolgáltatást.

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