Így kapták el Budapesten a kölni lövöldözőt – videó

Az akciót a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Életvédelmi és Célkörözési Főosztály Célkörözési Osztály munkatársai hajtották végre a Terrorelhárítási Központ közreműködésével.

A jelentős sajtóvisszhangot kiváltó ügyben a német nyomozók nagy erőkkel keresték a magyar kapcsolatokkal is rendelkező K. M. A.-t. A férfi a bűncselekmény elkövetése után elmenekült, ezért európai elfogatóparancsot adtak ki ellene – írja a police.hu összefoglalója.

Június 10-én a német hatóságok az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központon (NEBEK) keresztül arról tájékoztatták a KR NNI fejvadászait, hogy a körözött Budapesten tartózkodhat. A két szervezet hatékony és sikeres szűrő-ellenőrző tevékenysége során megállapította a keresett személy pontos tartózkodási helyét, így a kiemelten veszélyes férfi elfogására a nyomozók azonnal akciót szerveztek, amelybe a TEK műveleti egységét is bevonták.

A német hatóságoktól érkezett értesítést követően öt órán belül elfogták Budapest VIII. kerületében, majd előállították a VIII. Kerületi Rendőrkapitányságra.

Az elfogást követően a NEBEK koordinálta a szükséges nemzetközi együttműködést, valamint közreműködött az érintett személy bíróság elé állításában, és intézi a későbbi átadással kapcsolatos feladatokat is.

Az eset ismét bizonyítja a NEBEK és a KR NNI közötti hatékony és összehangolt együttműködés jelentőségét. A hazai és nemzetközi rendőri szervek szoros kooperációjának köszönhetően a súlyos bűncselekmények elkövetői nem kerülhetik el az igazságszolgáltatást.