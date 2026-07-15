A Fidesz az ügyvéd szerepét firtatja a „Zsolti bácsi” ügyben

Panyi Miklós „kamunak” és az elmúlt 36 év egyik „legaljasabb politikai akciójának” nevezte a „Zsolti bácsi” ügyet, és hangsúlyozta: Litresics Andrásnak és Magyar Mártonnak is megvan a lehetősége, hogy nagy nyilvánosság előtt tisztázza a szerepét ebben, vagy ha nem teszik meg, „az is elárul róluk valamit”.

A fideszes politikus – az ügyvéd belvárosi irodájának épülete előtt tartott sajtótájékoztatón – arról beszélt: azért vannak itt, mert az egész történetben van egy láncszem, Litresits András, aki ügyvédként tavaly ősz óta ott volt Bangó Sándor mellett. Panyi Miklós azt mondta: Litresits Andrásnak „jelentős szerepe” volt abban, hogy Bangó Sándort összekössék Magyar Mártonnal, és az általa alapított Kontrollal.

Arra is kitért: ha az ügyvédnek tudomása volt arról, hogy a Bangó Sándornak pénzt ígértek azért, hogy hamis vádat tegyen, az bűncselekmény.

Pócs János az ügy részleteit felidézve arról beszélt: sok fontos kérdés van, amit Litresits Andrásnak az ügyészségen tisztáznia kell, és amiért „minden bizonnyal a jogi felelősséget vállalni kell”.

Pócs János már több feljelentést is tett az ügyészségen az üggyel kapcsolatban és korábbi sajtótájékoztatóin a Szőlő utcai ügy „koronatanújának”, Bangó Sándornak a lefizetésével vádolta meg Magyar Mártont, a miniszterelnök testvérét, a Kontroll alapítóját. Magyar Márton visszautasította a vádakat, és a „koronatanúnak” nevezett Bangó Sándor is tagadta, hogy pénzt kapott volna a Kontrollnak adott interjúért.

Bangó Sándor a Kontrollnak korábban adott interjújában beszélt egy Zsolti bácsi nevű politikusról, aki szexuális bűncselekményeket követett el a Szőlő utcai intézetben nevelt fiatalokkal szemben.

A mobiltelefonok parlamenti ülésről való esetleges kitiltásával kapcsolatos kérdésre Pócs János azt mondta: Magyar Péter azt ígérte, hogy nagyobb demokrácia lesz, mint korábban, azonban a Fidesz-kormány alatt a mobiltelefonok soha nem voltak kitiltva az ülésteremből. Felidézte: Orbán Viktor korábbi miniszterelnököt közelről videózták ellenzéki képviselők. "Soha senkinek nem jutott volna eszébe kitiltani a telefont, vagy a parlamenti képviselőket óvodás szintre kényszeríteni, hogy hagyják a folyosón a telefonjukat” – mondta, hozzátéve, hogy ez megmutatja a jelenlegi miniszterelnök „demokráciatűrő képességét”.