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Két ultraortodox zsidó férfi egy babakocsi mellett, egy paravánnal szemben áll, háttal a kamerának.
Nyitókép: Unsplash

Másképp döntik el, ki kap kóser igazolást

Infostart / MTI

Ismét a főrabbinátus monopóliuma dönthet: az izraeli parlament, a kneszet éjszakába húzódó ülésén eltörölte az előző kormány kóserségi reformját.

A reform visszavonását, vagyis a főrabbinátus kóserség igazolása feletti monopóliumának helyreállítását 46 képviselő támogatta, míg 41-en ellene szavaztak.

Az előző kneszet által elfogadott reform lehetővé tette, hogy a vendéglátóhelyek és más üzletek maguk válasszanak az állami főrabbinátus és az alternatív kóserséget tanúsító szervezetek között, amelyek jogosultak kóser igazolást kiállítani. Ezzel csökkent a főrabbinátustól való függőségük.

A törvény része annak a politikai megállapodásnak, amelyet Netanjahu az ultraortodox pártokkal kötött annak érdekében, hogy a koalíciós blokk egységesen indulhasson az októberi parlamenti választásokon. Az ultraortodox pártok a számukra kedvező törvények elfogadásáért cserébe támogatják az egész koalíció számára fontos jogszabályokat, köztük a legfőbb ügyész jogköreinek szétválasztását, valamint az október 7-i terrortámadás kivizsgálására létrehozandó politikai vizsgálóbizottság felállítását.

Izraelben a vendéglátóhelyek, valamint az élelmiszergyártással és -kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások számára kiemelt jelentőségű a kóser tanúsítvány megszerzése, amely igazolja, hogy az élelmiszer előállítása megfelel a zsidó vallási előírásoknak.

Az Izraeli Demokrácia Intézet 2024-es felmérése szerint

az izraeli zsidók 45 százaléka mindig ügyel arra, hogy kizárólag kóser ételt fogyasszon, további 23 százalék pedig általában betartja a kósersági előírásokat.

A megkérdezettek több mint 35 százaléka kizárólag olyan vendéglátóhelyen étkezik, amely rendelkezik az általa elfogadott kóser tanúsítvánnyal. További közel 20 százalék akkor is elfogadja a vendéglátóhelyet, ha nincs hivatalos tanúsítványa, de saját megítélése vagy a tulajdonos nyilatkozata alapján kósernek tartja.

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