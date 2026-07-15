Másképp döntik el, ki kap kóser igazolást

A reform visszavonását, vagyis a főrabbinátus kóserség igazolása feletti monopóliumának helyreállítását 46 képviselő támogatta, míg 41-en ellene szavaztak.

Az előző kneszet által elfogadott reform lehetővé tette, hogy a vendéglátóhelyek és más üzletek maguk válasszanak az állami főrabbinátus és az alternatív kóserséget tanúsító szervezetek között, amelyek jogosultak kóser igazolást kiállítani. Ezzel csökkent a főrabbinátustól való függőségük.

A törvény része annak a politikai megállapodásnak, amelyet Netanjahu az ultraortodox pártokkal kötött annak érdekében, hogy a koalíciós blokk egységesen indulhasson az októberi parlamenti választásokon. Az ultraortodox pártok a számukra kedvező törvények elfogadásáért cserébe támogatják az egész koalíció számára fontos jogszabályokat, köztük a legfőbb ügyész jogköreinek szétválasztását, valamint az október 7-i terrortámadás kivizsgálására létrehozandó politikai vizsgálóbizottság felállítását.

Izraelben a vendéglátóhelyek, valamint az élelmiszergyártással és -kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások számára kiemelt jelentőségű a kóser tanúsítvány megszerzése, amely igazolja, hogy az élelmiszer előállítása megfelel a zsidó vallási előírásoknak.

Az Izraeli Demokrácia Intézet 2024-es felmérése szerint

az izraeli zsidók 45 százaléka mindig ügyel arra, hogy kizárólag kóser ételt fogyasszon, további 23 százalék pedig általában betartja a kósersági előírásokat.

A megkérdezettek több mint 35 százaléka kizárólag olyan vendéglátóhelyen étkezik, amely rendelkezik az általa elfogadott kóser tanúsítvánnyal. További közel 20 százalék akkor is elfogadja a vendéglátóhelyet, ha nincs hivatalos tanúsítványa, de saját megítélése vagy a tulajdonos nyilatkozata alapján kósernek tartja.