Nagyot esett az építőipar májusban – szakértő: most óvatosabbak a cégek, hosszabb távon jók a remények

Éves alapon 10,7 százalék, míg havi alapon 6,5 százalék volt az építőipari ágazat termelésének visszaesése májusban. Ez valamennyire meglepő, valamennyire pedig nem meglepő – mondta el Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza az InfoRádióban, hozzátéve: az építőiparban korábban is jellemző volt a „cikkcakkozás” – vagyis ha volt egy jó hónap, akkor utána jött egy rosszabb hónap. Most az április jó volt, havi alapon 6,9 százalékkal bővült a teljesítmény, és ezt követte májusban egy 6,5 százalékos visszaesés – magyarázta.

Persze vannak reálgazdasági okok is, ezek közül is a kormányváltást emelném ki – mondta, hozzátéve: az építőipar olyan ágazat, amelynek a teljesítménye elég erőteljesen függ az állami megrendelésektől. Különösen is így van ez az egyéb építmények főcsoportnál, ahol is 21,9 százalékkal csökkent éves alapon a termelés volumene, szemben az épületekkel, ahol csak, idézőjelben a csakot, 4,2 százalék volt a visszaesés. Nyilván

a cégek igyekeztek áprilisban mindent leigazoltatni, befejezni, teljesíteni. Májusban pedig már óvatosabbak voltak a kormányváltás miatt, és nyilván új projektek még nem igazán indultak.

Ezt mutatja az is, hogy a megkötött új szerződések volumene 21,9 százalékkal csökkent éves alapon, nyilván ilyenkor természetes egy visszaesés – fogalmazott.

„A második negyedévben nem számítok arra, hogy az ágazat pozitívan hozzá tudjon járulni a GDP növekedéséhez, hiszen májusban volt egy közel 11 százalékos visszaesés éves alapon, miközben áprilisban mindössze 2,6 százalékos volt a növekedés. Hogy a június nagyon sokat javítana a helyzeten, arra azért nem mernék fogadásokat kötni” – mondta az elemző, hozzátéve.

hosszabb távon az uniós pénzekhez való hozzáférés mindenképpen tud segíteni.

Várhatóan ez leginkább a vasútépítéseknek tesz majd jót, hiszen ez az ágazat az új kormánynak talán végre egy prioritása lesz. De vannak kockázatok is persze. Az ágazat továbbra is nagyon drága, nagyon magas árakon termel, és azt sem szabad elfelejtenünk, hogy Iránban éppen kiújult a háború, ami azt jelenti, hogy az energiaárak megint magasabb szinten vannak, és a külső keresletben ez megint okoz egy elbizonytalanodást. Egy ilyen környezetben a cégek lehet, hogy megint kétszer végiggondolják a beruházásaikat – mondta Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza az InfoRádióban.