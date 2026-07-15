ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.47
usd:
315.05
bux:
141749.15
2026. július 15. szerda Henrik, Roland
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kármán András pénzügyminiszter-jelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés pénzügyi és költségvetési bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Fontos szabályok módosítását kezdeményezi a kormány

Infostart / MTI

Az európai uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte a kormány. Az Országgyűlés honlapján olvasható törvényjavaslat szerint az ország költségvetését a kormánynak ismét ősszel kell majd benyújtania a parlamentnek.

A Kármán András pénzügyminiszter által jegyzett, a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosításáról szóló, kedden beterjesztett előterjesztés célja az indoklás szerint az, hogy teljesítse a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének keretében a lehívható uniós források rendelkezésre állásának biztosítása érdekében tett vállalásokat. Ezek alapján a közpénzügyi keretrendszer megerősítését szolgáló, az államháztartás fenntarthatóságának javítására irányuló rendelkezéseket rögzítenek.

A javaslat átvezeti az alaptörvény hétfőn elfogadott tizenhetedik módosításának azon részét a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényen, amely eltörölte a Költségvetési Tanács vétóját a büdzsé elfogadásakor.

A háromtagú testület – amelynek munkájában a jegybankelnök és a számvevőszék elnöke is részt vesz – ezentúl csak véleményt nyilváníthat a központi költségvetésről szóló törvényjavaslatnak az államadósság-szabálynak történő megfeleléséről, ez azonban nem befolyásolja a törvény Országgyűlés általi elfogadását.

Újdonság az is, hogy a Költségvetési Tanács működéséhez szükséges források 2027-től elkülönítetten, önálló költségvetési alcímen szerepelnek majd a költségvetésben.

Rögzítenék, hogy a kormány a büdzsét kizárólag október 1. és október 31. közötti időszakban nyújthatja be az Országgyűlésnek.

Az indoklás szerint ez a rendelkezés a korábbi években kialakult azon gyakorlatot kívánja megszüntetni, miszerint a törvényjavaslatot már a tavaszi ülésszakban tárgyalta és elfogadta a parlament.

Ehhez a benyújtási időponthoz illeszkedik, hogy a pénzügyminiszternek június 30. helyett legkésőbb augusztus 31-ig kell kidolgoznia és közzétennie a központi költségvetési tervezés részletes ütemtervét, kereteit, tartalmi követelményeit.

A központi költségvetés tervezésekor általános tartalékot kell képezni, amelynek célját, felhasználását, szükségességét és indokait részletesen be kell mutatni – áll a javaslataban, amely szerint ez az indoklási kötelezettség erősíti a költségvetési tervezés átláthatóságát és megalapozottságát.

A jövőben a kormánynak nyilvános határozatot kell hoznia egyebek mellett a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék felhasználásáról, a kiadási előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításokról.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Fontos szabályok módosítását kezdeményezi a kormány

államháztartás

költségvetés

módosítás

szabályok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Vitézy Dávid az InfoRádiónak: KRESZ-kérdőiv jön, új közlekedési fejlesztésekről is dönt a kormány

Vitézy Dávid az InfoRádiónak: KRESZ-kérdőiv jön, új közlekedési fejlesztésekről is dönt a kormány

A helyreállítási alapból Magyarországra érkező uniós források egy részét járműbeszerzésekre fordítja a kormány, és hamarosan döntés születhet új közlekedési fejlesztésekről is – mondta az InfoRádióban a közlekedési és beruházási miniszter a magyar vasút 180 éves fennállása tiszteletére szervezett budapesti ünnepség után. Vitézy Dávid hozzátette: a kohéziós források felhasználásáról is tárgyal szerdai ülésén a kabinet. A KRESZ-t két lépcsőben alakítják át.
Rendkívüli országgyűlési ülést hív össze a kormány

Rendkívüli országgyűlési ülést hív össze a kormány

Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány nevében Miniszterelnökséget vezető miniszter, az erről szóló dokumentum szerdán került fel az Országgyűlés honlapjára.
 

Egész napos kormányülés tartanak, Magyar Péter egy óriási programról tett bejelentést

Kijelölték a kekvák élére az elszámolási biztosokat, megjelent a rendelet a megszűnésük részleteiről

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Hungaroring: telt ház és verhetetlen ár/érték arány. Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Honnan lesz pénz a választási ígéretekre? Palócz Éva, Inforádió, Aréna
100 ínyenc tipp a balatoni nyaraláshoz. Vinkó József, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.15. szerda, 18:00
Németh Zsolt
az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Távozott az egész ukrán kormány, külföldi hajót ért orosz találat – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Távozott az egész ukrán kormány, külföldi hajót ért orosz találat – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Kedden az ukrán parlament megszavazta Julija Szviridenko miniszterelnök és teljes kormánya menesztését. Amíg nincs új kormányfő, feladatait Denisz Smihal eddigi miniszterelnök-helyettes, korábbi miniszterelnök látja el. A kormány teljes átalakítását Volodimir Zelenszkij kezdeményezte, de a leendő kormányfő személyét továbbra sem nevezte meg. Oleh Kiper odesszai kormányzó szerint kedden már az egymást követő második nap ért orosz találat külföldi hajót a Fekete-tengeren. Ezúttal egy Marsall-szigeteki zászló alatt közlekedő hajóra csaptak le az orosz drónok, két ember életét vesztette. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbenetes látvány fogadta a balatoni strandolókat: hatalmas tetemet vetett partra a víz + Fotó

Döbbenetes látvány fogadta a balatoni strandolókat: hatalmas tetemet vetett partra a víz + Fotó

Nem mindennapi látvány fogadta a strandolókat Siófoknál: egy közel egyméteres busatetemet vetett partra a Balaton. A hal miatt egy helyi lakos a közösségi médiában érdeklődött, a szakemberek szerint azonban az ilyen esetek időről időre természetes módon előfordulnak a tónál.

BBC
Business Sport Travel Science
Iran threatens to block more trade routes as US launches fresh strikes

Iran threatens to block more trade routes as US launches fresh strikes

US President Donald Trump vowed to strike Iran's bridges and power plants next week if the country does not return to talks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 15. 14:20
Magyar Péter szerint „döbbenetes” dolgot művel a Fidesz
2026. július 15. 14:07
Jó az idei dinnyetermés, de baj lehet az árakból
×
×