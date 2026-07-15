Okosabb, halkabb és személyesebb lesz a Waze

A navigációs alkalmazás legutóbb fél éve kapott frissítést, akkor többek között megjelentek a jelzőlámpás kereszteződések, a sebességhatár-változások előrejelzése és a pontosabb körforgalmi útmutatás.

A mostani újdonságok között szerepel a „Less chatty” („Kevésbé beszédes”) mód, amely ritkábban szakítja meg a zene- vagy podcasthallgatást hangutasításokkal. A rendszer emellett a felhasználó korábbi útvonalai alapján személyre szabott útvonalakat is ajánl, például elkerüli a szűk utcákat azoknak, akik ezt részesítik előnyben.

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Ezentúl a mesterséges intelligenciára épül a problémák egyszerűbb bejelentése: a felhasználók már hanggal, akár beszélgetés formájában is jelezhetik az út szélén álló autót, kátyút vagy rendőri ellenőrzést. A Waze emellett hangutasításra úticélokat is ajánlhat, például nyitva tartó kávézót vagy olcsó benzinkutat.

Érkezik a motorkerékpáros mód is, amely figyelembe veszi a motorosok sajátos közlekedését, és figyelmeztet a veszélyes úthibákra. A magyar verzió frissítésének időpontja még nem ismert, de várhatóan nem kell rá sokat várni – számolt be a magyarnemzet.hu.