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Sulyok Tamás köztársasági elnök beszédet tart.
Nyitókép: Sulyok Tamás/Facebook

Sulyok Tamás a jogállamiságról posztolt

Infostart / MTI

A jogállamiság nem politikai értékelés függvénye, hanem a matematikához hasonlatosan objektív ténykérdés, a törvények uralmát jelenti – közölte a köztársasági elnök szerdai Facebook-bejegyzésében.

Sulyok Tamás az Országos Bírói Tanács Bíróságok napja alkalmából rendezett ünnepségén elmondott beszédéből idézve arról írt, ez a nap „jogrendünk alapértékeinek az ünnepe”, hiszen az igazságszolgáltatás intézményi tiszteletéről és a bírák megbecsüléséről szól.

Úgy vélte, mindez rámutat arra az eszmeiségre is, amelyet a független bíróságok nélkül nem lehet elképzelni: a jogállamiság működtetésére.

A jogállamiság „nem politikai értékelés függvénye, hanem a matematikához hasonlatosan objektív ténykérdés, a törvények uralmát jelenti , (…), egy működő rendszer, amely magában hordozza a jog tiszteletét és az állam rendjéről alkotott felfogást, ami a polgári Magyarország megszületése óta viszonyítási pont” – fogalmazott.

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