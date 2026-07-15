Sulyok Tamás a jogállamiságról posztolt

Sulyok Tamás az Országos Bírói Tanács Bíróságok napja alkalmából rendezett ünnepségén elmondott beszédéből idézve arról írt, ez a nap „jogrendünk alapértékeinek az ünnepe”, hiszen az igazságszolgáltatás intézményi tiszteletéről és a bírák megbecsüléséről szól.

Úgy vélte, mindez rámutat arra az eszmeiségre is, amelyet a független bíróságok nélkül nem lehet elképzelni: a jogállamiság működtetésére.

A jogállamiság „nem politikai értékelés függvénye, hanem a matematikához hasonlatosan objektív ténykérdés, a törvények uralmát jelenti , (…), egy működő rendszer, amely magában hordozza a jog tiszteletét és az állam rendjéről alkotott felfogást, ami a polgári Magyarország megszületése óta viszonyítási pont” – fogalmazott.