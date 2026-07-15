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A szenegáli Habib Diarra (b) és az iraki Amir al-Ammari a 2026-os labdarúgó-világbajnokság I csoportja harmadik fordulójának Szenegál-Irak mérkõzésén a torontói BMO Field Stadionban 2026. június 26-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Eduardo Lima

Újabb furcsaság derült ki a szenegáli válogatottról: nőgyógyász volt a csapatorvos

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Az ország labdarúgó-szövetségének elnöke jelentette be, hogy szerződést bontanak a csapatorvossal, miután kiderült, hogy eredeti szakágát tekintve nőgyógyász. A játékosok a torna után jelezték is elégedetlenségüket a szervezet felé.

Újabb furcsa fejlemény derült ki a szenegáli labdarúgó válogatott háza táján, miután a szövetség csak késve, több nekifutással tudta a kiesés után hazaszállítani a csapat egy részét. Ezúttal a Szenegáli Labdarúgó-szövetség elnöke nyilatkozott, aki szembesítette a nyilvánosságot azzal, hogy a világbajnokság alatt a szenegáliak csapatorvosának meg sem volt a megfelelő képesítése arra, hogy szakszerűen ellássa a labdarúgókat, mert valójában nőgyógyász végzettsége van – írja az Index.

A szövetség elnöke, Abdoulaye Fall szerint csak későn vette észre, hogy Fédior doktor nem a megfelelő képzettséggel rendelkezik. Hozzátette, a játékosok nem voltak meggyőződve arról, hogy fel kellene keresniük probléma esetén. Leszögezte azonban: amint tudomást szereztek a hiányosságról, szerződést bontottak az orvossal.

Külön érdekesség, hogy Abdourahmane Fédior doktor nőgyógyászként már 10 éve dolgozott a szenegáli felnőttválogatottnál, és korábban ő maga is elmondta, hogy alapvetően nőgyógyász végzettsége van, de egy ideje már sportorvoslással is foglalkozik. Mégsem szúrt ez szemet évekig senkinek sem a szövetségben.

A lap hozzáteszi, más gondok is vannak a szenegáli válogatott körül, például a játékosok még mindig nem kapták meg a szereplésért járó juttatásokat, valamint a csapattal utazó egyik szakácsnak is idő előtt haza kellett utaznia, mert szexuális zaklatási botrányba keveredett az egyik amerikai alkalmazottal. Mindezeken túl, a kiesést követően elbocsátották a nemzeti együtted eddigi szövetségi kapitányát, Pape Thiaw-t.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Újabb furcsaság derült ki a szenegáli válogatottról: nőgyógyász volt a csapatorvos

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