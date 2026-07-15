Újabb furcsaság derült ki a szenegáli válogatottról: nőgyógyász volt a csapatorvos

Újabb furcsa fejlemény derült ki a szenegáli labdarúgó válogatott háza táján, miután a szövetség csak késve, több nekifutással tudta a kiesés után hazaszállítani a csapat egy részét. Ezúttal a Szenegáli Labdarúgó-szövetség elnöke nyilatkozott, aki szembesítette a nyilvánosságot azzal, hogy a világbajnokság alatt a szenegáliak csapatorvosának meg sem volt a megfelelő képesítése arra, hogy szakszerűen ellássa a labdarúgókat, mert valójában nőgyógyász végzettsége van – írja az Index.

A szövetség elnöke, Abdoulaye Fall szerint csak későn vette észre, hogy Fédior doktor nem a megfelelő képzettséggel rendelkezik. Hozzátette, a játékosok nem voltak meggyőződve arról, hogy fel kellene keresniük probléma esetén. Leszögezte azonban: amint tudomást szereztek a hiányosságról, szerződést bontottak az orvossal.

Külön érdekesség, hogy Abdourahmane Fédior doktor nőgyógyászként már 10 éve dolgozott a szenegáli felnőttválogatottnál, és korábban ő maga is elmondta, hogy alapvetően nőgyógyász végzettsége van, de egy ideje már sportorvoslással is foglalkozik. Mégsem szúrt ez szemet évekig senkinek sem a szövetségben.

A lap hozzáteszi, más gondok is vannak a szenegáli válogatott körül, például a játékosok még mindig nem kapták meg a szereplésért járó juttatásokat, valamint a csapattal utazó egyik szakácsnak is idő előtt haza kellett utaznia, mert szexuális zaklatási botrányba keveredett az egyik amerikai alkalmazottal. Mindezeken túl, a kiesést követően elbocsátották a nemzeti együtted eddigi szövetségi kapitányát, Pape Thiaw-t.