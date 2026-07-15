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ágyi poloska
Nyitókép: Wikipedia/CDC/WHO

Ágyi poloska miatt átszervezés az egyik megyeszékhely kórházának szülészetén

Infostart / MTI

Ágyi poloskák miatt volt szükség átszervezésre a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházban; a rovarok a szülészeti-nőgyógyászati osztály gyermekágyas részlegén jelentek meg – közölte az intézmény szerdán a Facebook-oldalán, hozzátéve: haladéktalanul megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket, az ellátás folyamatos, a szülészet és újszülöttellátás biztonságát a kialakult helyzet nem veszélyezteti.

Azt írták: az ellátás biztonságának fenntartása érdekében a részleg működését más, fizikailag elkülönített épületrészbe szervezték át.

A tájékoztatás szerint a fertőzött területeken szakvállalkozó bevonásával rovarirtás zajlik, ennek első ütemét szerdán befejezik, a teljes mentesítési protokoll körülbelül három-négy hetet vesz igénybe. Az irtási-mentesítési szakfeladat elvégzése a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) feladatkörébe tartozik – tették hozzá.

A rovarirtással összehangoltan, ellátásszervezési és működésbiztonsági szempontok figyelembevételével, a kórház az érintett részlegen egyéb karbantartási munkák, köztük tisztasági festés elvégeztetését is tervezi, hogy az egyszeri átszervezés mellett minden szükséges beavatkozás megtörténhessen.

A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy az ágyi poloska megjelenése önmagában nem utal kórházi higiéniai hiányosságra, a rovar közösségi intézményekbe kívülről vagy személyes tárgyakkal is bekerülhet.

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