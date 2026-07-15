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Nyitókép: Boris Zhitkov/Getty Images

Kijelölték a kekvák élére az elszámolási biztosokat, megjelent a rendelet a megszűnésükről

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Megjelentek a Magyar Közlönyben a további részletek: megszűnnek a közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva), illetve a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, kiderült, kik az elszámolási biztosok, és melyik miniszter milyen állami feladatot „örököl meg” a kekváktól.

Magyar Péter miniszterelnök aláírta a már a Magyar Közlönyben is megjelent kormányhatározatot, amely szerint július 31-től egy sor közérdekű vagyonkezelő alapítvány szűnik meg, és amivel lebontja a kormány a több ezer milliárd forintos kekva-rendszert – írja a 24.hu összefoglalója.

A rendeletben részletesen szerepel, hogy melyik kekva esetében ki az elszámolási biztos, és melyik feladatokat „örökli meg” az állami feladatokat is ellátó kekváktól.

A frissen megjelent közlöny szerint az alapítványok mindegyikéhez elszámolási biztosokat jelöltek ki, akik a rendeletben név szerint is szerepelnek – mint ahogy mindegyik kekva esetében részletesen szerepel az is, mi lesz a további feladataikkal: az állami feladatokat melyik miniszter és tárcája fogja a továbbiakban ellátni, illetve ki felel majd a kekvák és leányvállalataik vagyonelemeiért.

A felsorolás szerint megszűnik:

  • Jövő Nemzedék Földje Alapítvány,
  • MOL – Új Európa Alapítvány,
  • Hauszmann Alapítvány,
  • Közép-európai Oktatási Alapítvány,
  • Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány,
  • Batthyány Lajos Alapítvány,
  • Mathias Corvinus Collegium (MCC),
  • Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány,
  • Makovecz Campus Alapítvány,
  • Tudás-Tér Alapítvány,
  • Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány,
  • Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány,
  • Magyar Kultúráért Alapítvány,
  • Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány,
  • ÉLVONAL Csúcskutatási, és Tehetséggondozó Alapítvány,
  • ZalaZONE Alapítvány.

A parlament június közepén szavazta meg az Alaptörvény-módosítást, amelynek értelmében a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetését készíti elő. A kormány közleménye szerint a beavatkozásra azért volt szükség, mert a közérdekű vagyonkezelő alapítványok úgy működtek, mintha magánalapítványok lennének, miközben állami vagyont kezeltek, és sok esetben politikai jellegű tevékenységet végeztek.

A kabinet az Állami Számvevőszék adataira hivatkozva azt írta: 2024-re több mint 3000 milliárd forintnyi közvagyon került ezekhez az alapítványokhoz.

Ez ingatlanokat, állami részvénycsomagokat, készpénzt és egyéb eszközöket jelentett. A kormány szerint az előző kabinet évente több tízmilliárd forintnyi osztalékról mondott le, amikor profitábilis cégekben, például a Molban vagy a Richterben meglévő tulajdonrészeket adott át alapítványoknak.

A kormány szerint a kekvák döntéshozó testületeit átszőtte a politika: a kuratóriumokba az előző kormányzathoz köthető politikai szereplők és miniszterek kerültek, a kinevezések pedig sok esetben életre szóltak. Ennek eredményeként jelentős közvagyon került ki az állami felügyelet alól, az érintett intézmények működése pedig bizonytalanná, gazdaságtalanná és szakmaiatlanná vált.

Két lépcsőben szűnnek meg a kekvák:

  • a nem egyetemi vagyonkezelő alapítványokat már július végéig megszünteti,
  • az egyetemi alapítványokat pedig 2027. augusztus elejéig megszüntetik,

a részükre odaajándékozott 3 ezer milliárd forint értékű állami vagyont pedig visszaveszik. De az egyetemi kuratóriumokban és felügyelőbizottságokban ülő fideszes potentátok sem maradhatnak még egy évig a helyükön, a bevezetett szigorú összeférhetetlenségi szabályok miatt, az új tagokat pedig nyílt pályázat útján választják ki.

A kekvák megszüntetésével (összesen 37 ilyen alapítvány van) közel 300 kuratóriumi és felügyelőbizottsági hely szűnik meg, amelyek esetében az átlagos tiszteletdíj bruttó 1,5 és 2 millió forint között mozgott pár évvel ezelőtt.

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) leányvállalata az Infostartot is kiadó Inforádió Zrt. többségi tulajdonosa.

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Kezdőlap    Belföld    Kijelölték a kekvák élére az elszámolási biztosokat, megjelent a rendelet a megszűnésükről

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