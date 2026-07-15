Felvétel készült a fejét fogó Orbán Viktorról – videó

Orbán Viktor Dallasban a lelátón ült, és nem a VIP-páholyban, hanem a többi szurkoló között, hogy megtekintse a spanyol–francia elődöntőt. A volt miniszterelnök feltűnt egy ismert influencer, IShowSpeed, vagyis Darren Jason Watkins Jr. TikTok-videójában – írta az Index.

A felvétel egyik pillanatában Orbán Viktor a fejéhez kap egy izgalmas meccsjelenet közben.

(Nyitóképünk egy korábbi Tusványos-rendezvényen készült)