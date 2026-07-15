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A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban tartott politikai fórumon az erdélyi Tusnádfürdõn 2025. július 26-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Felvétel készült a fejét fogó Orbán Viktorról – videó

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Orbán Viktor Fidesz-elnök a lelátóról nézte a spanyol–francia világbajnoki elődöntőt az Egyesült Államokban, Dallasban, a szurkolásáról egy videó is felkerült az internetre.

Orbán Viktor Dallasban a lelátón ült, és nem a VIP-páholyban, hanem a többi szurkoló között, hogy megtekintse a spanyol–francia elődöntőt. A volt miniszterelnök feltűnt egy ismert influencer, IShowSpeed, vagyis Darren Jason Watkins Jr. TikTok-videójában – írta az Index.

A felvétel egyik pillanatában Orbán Viktor a fejéhez kap egy izgalmas meccsjelenet közben.

@laszlonebonabori #CapCut #orban #worldcup #ishowspeed #stream ♬ Originalton - Goofy Ahh Sounds

(Nyitóképünk egy korábbi Tusványos-rendezvényen készült)

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