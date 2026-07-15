Rendkívüli országgyűlési ülést hív össze a kormány

Ruff Bálint a rendkívüli ülés időpontjának július 20–21-ét javasolja.

A miniszter azt indítványozza, hogy a parlament vitassa meg a jövő héten

a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítást,

a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását,

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló,

valamint a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását,

továbbá a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását

és a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvénymódosítást.

Ruff Bálint kezdeményezését azzal indokolta: a javaslatok mielőbbi elfogadásához és megtárgyalásához kiemelt közérdek fűződik.

Kifejtette, a vasúti gördülőállomány-kezelő társaság létrehozására vonatkozó törvényjavaslat elfogadása szükséges az Európai Helyreállítási Alapból finanszírozott vasúti járműfejlesztésekhez kapcsolódó, az Európai Bizottság által meghatározott feltételek teljesítéséhez.

A tárgyalandó törvényjavaslatok tartalmazzák továbbá a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara működésének megújítását, a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv végrehajtásához szükséges energetikai szabályok módosítását, a közpénzek felhasználásának átláthatóságát erősítő rendelkezések elfogadását, valamint az akkumulátoripari szabályozás módosítását.

A javaslatok elfogadása hozzájárul a közfeladatok hatékony ellátásához, a jogbiztonság és a költségvetési fegyelem erősítéséhez, valamint a vállalt nemzetközi kötelezettségek határidőben történő teljesítéséhez - olvasható a dokumentumban.

A parlament tavaszi ülésszaka június 15-én véget ért, azóta a kormány minden héten kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását.