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Rendkívüli országgyűlési ülést hív össze a kormány

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány nevében Miniszterelnökséget vezető miniszter, az erről szóló dokumentum szerdán került fel az Országgyűlés honlapjára.

Ruff Bálint a rendkívüli ülés időpontjának július 20–21-ét javasolja.

A miniszter azt indítványozza, hogy a parlament vitassa meg a jövő héten

  • a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosítást,
  • a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását,
  • a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló,
  • valamint a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását,
  • továbbá a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosítását
  • és a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvénymódosítást.

Ruff Bálint kezdeményezését azzal indokolta: a javaslatok mielőbbi elfogadásához és megtárgyalásához kiemelt közérdek fűződik.

Kifejtette, a vasúti gördülőállomány-kezelő társaság létrehozására vonatkozó törvényjavaslat elfogadása szükséges az Európai Helyreállítási Alapból finanszírozott vasúti járműfejlesztésekhez kapcsolódó, az Európai Bizottság által meghatározott feltételek teljesítéséhez.

A tárgyalandó törvényjavaslatok tartalmazzák továbbá a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara működésének megújítását, a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv végrehajtásához szükséges energetikai szabályok módosítását, a közpénzek felhasználásának átláthatóságát erősítő rendelkezések elfogadását, valamint az akkumulátoripari szabályozás módosítását.

A javaslatok elfogadása hozzájárul a közfeladatok hatékony ellátásához, a jogbiztonság és a költségvetési fegyelem erősítéséhez, valamint a vállalt nemzetközi kötelezettségek határidőben történő teljesítéséhez - olvasható a dokumentumban.

A parlament tavaszi ülésszaka június 15-én véget ért, azóta a kormány minden héten kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását.

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Kezdőlap    Belföld    Rendkívüli országgyűlési ülést hív össze a kormány

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Rendkívüli országgyűlési ülést hív össze a kormány

Rendkívüli országgyűlési ülést hív össze a kormány

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