Magyarország augusztus 31-ig kapott időt – a nap hírei

Az Európai Bizottság alelnöke szerint az új magyar helyreállítási terv az unió pénzügyi érdekeinek védelme és a jogállamiság erősítése terén is magasabb szintű vállalásokat tartalmaz a korábbiaknál. Raffaele Fitto kiemelte: a tervben szerepel a korrupcióellenes keretrendszer erősítése, a közbeszerzési szabályok javítása és az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. Hangsúlyozta, hogy Magyarország nem részesül különleges elbánásban. Hozzátette: az országnak augusztus 31-ig van ideje a vállalások teljes körű végrehajtására.

A rövid határidő ellenére a kormány hazahozza a magyaroknak járó ezermilliárdokat – közölte a Tisza párt uniós parlamenti képviselőcsoportja a testület szakbizottságai meghallgatása után. Közleményükben felidézték, hogy a kormány és az Európai Bizottság között májusban kötött politikai megállapodást követően Magyarország benyújtotta a helyreállítási terv módosítási kérelmét.

A nemzeti kisebbségek jogainak védelméről, különösen a kárpátaljai magyar közösség helyzetéről tárgyalt Ungváron az ukrán emberi jogi parlamenti biztos és a magyar alapvető jogok biztosa. A felek megállapodtak a két intézmény közötti együttműködés erősítéséről és a rendszeres kapcsolattartásról. Szeptemberben kölcsönös látogatásokkal és közös monitoringprogramokkal folytatják az egyeztetéseket.

Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor-újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot kedden nyújtották be az Országgyűlésnek. Ez a jogszabály ad felhatalmazást az iparügyekért felelős miniszternek az akkumulátor-újrafeldolgozó üzem helyszínének kijelölésére. Az indoklás szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség.

Szerdától jelentősen emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai – írja a holtankoljak.hu. A 95-ös benzin bruttó 14, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágul. A benzin literje így átlagosan 601, a gázolajé pedig 615 forintba kerül majd szerdától. Az áremelést elsősorban a nemzetközi olajpiaci drágulás és a Közel-Keleten kialakult geopolitikai feszültségek okozzák, amelyek az elmúlt napokban felfelé hajtották a kőolaj árát.

Holnaptól újra önálló műsor lesz a Kossuth rádióban, ahol most még a Bartók adása szól. Lesznek hírek, déli harangszó, éjfélkor Himnusz, és egyházi műsorok a szokott időben. Olyan legendás hangjátékok is műsorra kerülnek, amelyeket az elmúlt 16 évben nem lehetett hallani.

A belügyminiszter szerint egyszerűbb és költséghatékonyabb keretek között rendezik meg az augusztus 20-ai rendezvénysorozatot. Pósfai Gábor közölte: a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Zrt-vel februárban kötött 17 és fél milliárd forint értékű szerződéseket felmondta, az új közbeszerzési eljárás előkészítése már megkezdődött. Korábban Karácsony Gergely főpolgármester sürgette, hogy idén ne legyen tűzijáték.

Még egy hónapig biztosan letartóztatásban maradnak az NKA-támogatások ügyében meggyanúsított szereplők, miután a Miskolci Törvényszék helybenhagyta az elsőfokú döntést. Bús Balázst a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökét, Ughy Attilát, a Lechner Tudásközpont akkori tanácsadóját, a kollégium másik két tagját, valamint az NKA-nál futó pályázatok lebonyolításával megbízott intézmény, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgatóját és kabinetvezetőjét június végén helyezték letartóztatásba.

Tovább emelkedett a kőolaj ára a nemzetközi piacokon, miután az Egyesült Államok újabb támadást indított iráni célpontok ellen. Kedd este az északi-tengeri Brent jegyzése 85 dollár 10 cent volt. Az árfolyamot a Közel-Keleten fokozódó feszültség, az iráni kikötők amerikai blokádja, az újabb katonai csapások, valamint a Hormuzi-szoros térségét érintő támadások hajtják felfelé.

Mégsem pénzt, hanem befektetéseket vár az amerikai elnök azoktól az Öböl-menti országoktól, amelyeknek hajóit védik, amikor áthaladnak Hormuzi-szorosban. Donald Trump internetes közösségi oldalán jelentette be, hogy közel-keleti vezetőkkel egyeztetve eláll a 20 százalékos díjtól, amelyet a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítmányok után helyezett kilátásba.

Ukrajnában megszavazta a parlament Julija Szviridenko miniszterelnök felmentését hivatalából. A döntés értelmében a teljes kormány is távozott hivatalából. A miniszterelnöki tisztségből távozása után Julija Szviridenko várhatóan az Egyesült Államokba akkreditált ukrán nagykövet lesz. Az Ukrinform hírügynökség forrásai szerint az új kormány kinevezéséről július 16-án szavaz a parlament.

Ukrajna és támogatói részvételével tartották a katonai díszszemlét a francia nemzeti ünnepen Párizsban. A francia forradalom kitörésének 237. évfordulója alkalmából tartott július 14-i díszmenetet a köztársasági elnök vezette fel, aki nyitott tetejű katonai járműben hajtott végig a Champs-Élysées-n a Diadalívtől a Concorde térig.