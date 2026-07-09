Baleset miatt mindkét irányban gigadugó az autópályán, csak a leállósáv szabad

Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Abda téréségében egy autószállító tréler a szalagkorlátot átszakítva az oldalára borult csütörtök hajnalban, és mindkét pályatest haladó sávjait elzárja. Az érintett helyszínen a szemle és a műszaki mentés ideje alatt rendőri irányítás mellett a forgalom a leálló sávokon haladhat – közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

Az Útinform azt írta, hogy a Hegyeshalom felé vezető oldalon több mint 3 kilométeres a torlódás, aki teheti, a Győr-Nyugat/Csorna csomópontban, az 1-es főút felé tud kerülni. A Budapest felé vezető oldalon is lépésben halad a forgalom, a torlódás ott is több mint 4 kilométeres.

Az Útinform szerint az M43-as autópályán is baleset történt, Makó térségében, a határ felé vezető oldalon, egy személygépjármű és egy autószállító tréler összeütközött. A 32-es km-nél a külső sávot lezárták.

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