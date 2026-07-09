A HÉV-en is gondok vannak reggel

Donald Trump amerikai elnök az ankarai NATO-csúcson bejelentette: teljesíti Volodimir Zelenszkij ukrán államfő kérését, és az Egyesült Államok átadja Ukrajnának az MIM-104 Patriot légvédelmi rendszerekhez használt PAC-3-as elfogórakéták lincencét. Kijev így otthon gyárthat majd olyan elfogórakétákat, amelyek képesek lelőni az oroszok modernebb cirkáló- és ballisztikus rakétáit. Az olajfinomítókat érő sorozatos ukrán támadások miatt üzemanyaghiánnyal küszködő Oroszország közben teljes tilalmat vezetett be a dízel exportjára, ezzel párhuzamosan pedig elkezdi az üzemanyag behozatalát - jelentette be Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.