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hév kocsi
Nyitókép: Tamboly Photodesign/Getty Images

A HÉV-en is gondok vannak reggel

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A szerelvényen elhangzott tájékoztatás szerint a szentendrei HÉV felsővezetéki meghibásodás miatt Békásmegyer és Csillaghegy között csak egy vágányon közlekedik, emiatt a vonalon késések vannak.

Akad a forgalom a szentendrei HÉV-en csütörtök reggel.

Erről már a BKK Info is Facebook-posztott tett ki:

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Megadta az engedélyt Ukrajnának Trump, kétségbeesett lépésre kényszerült Moszkva – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

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