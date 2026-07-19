Meghatotta a nézőket a közös angol-francia ima a bronzmérkőzés után – videó

Egymásba karolva imádkozott és beszélgetett néhány játékos az angolok által a franciák ellen 6-4-re nyert bronzmeccs után.

Semmi utálkozás vagy gyűlölködés, irigység vagy neheztelés, semmi politikai vagy önmutogató felhajtás. Csak egy pár „srác”, akinek a foci a mindene, és aki a szívét-lelkét kitette a pályára. Imádom ezt a meccset. Egyebek mellett ilyen gondolatokat osztottak meg a közösség oldalakon a mérkőzés végi jeleneteket látva a nézők.