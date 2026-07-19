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Angol és francia játékosok összeölelkeznek a 2026-os labdarúgó-világbajnokság Franciaország-Anglia bronzmérkõzése végén a miami Hard Rock Stadionban 2026. július 18-án. A mérkõzést az angol válogatott nyerte 6-4-re.
Nyitókép: MTI/AP/Rebecca Blackwell

Meghatotta a nézőket a közös angol-francia ima a bronzmérkőzés után – videó

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Nem mindennapi pillanatok a labdarúgó-világbajnokság harmadik helyéért játszott meccs után.

Egymásba karolva imádkozott és beszélgetett néhány játékos az angolok által a franciák ellen 6-4-re nyert bronzmeccs után.

Semmi utálkozás vagy gyűlölködés, irigység vagy neheztelés, semmi politikai vagy önmutogató felhajtás. Csak egy pár „srác”, akinek a foci a mindene, és aki a szívét-lelkét kitette a pályára. Imádom ezt a meccset. Egyebek mellett ilyen gondolatokat osztottak meg a közösség oldalakon a mérkőzés végi jeleneteket látva a nézők.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Meghatotta a nézőket a közös angol-francia ima a bronzmérkőzés után – videó

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Meghatotta a nézőket a közös angol-francia ima a bronzmérkőzés után – videó

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