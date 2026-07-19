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Két új CAF-villamos állt forgalomba a fővárosban.
Nyitókép: BKK

Újabb részletek az éjszakai villamosütközésről – fotóval

Infostart

Kocsiszínbe tartó villamosok ütköztek szombatról vasárnapra virradó éjszaka a IX. kerületi Könyves Kálmán körúton, a Mester utca megállóhelyen. A BKV szerint az egyik járművön még volt két utas.

Mint arról az Infostart is beszámolt, éjszaka karambolozott két villamos a Lurdy Háznál.

A BKV vasárnap közölte: éjjel fél egykor a kocsiszínbe közlekedő 2288-as pályaszámú 56-os, CAF villamos hátulról ütközött neki a szintén kocsiszínbe közlekedő, 2037-es Combinónak, amely az 1-es vonalról tért vissza.

A Combinón utazó két utas nem sérült meg, a CAF vezetője könnyebb sérülést szenvedett.

A helyszínelés után a CAF villamos a szomszédos Ferencváros Kocsiszínbe közlekedett. A Combino villamost fél négykor elszállították, ezt követően a pálya ismét szabaddá vált és a reggeli üzemkezdet a menetrendnek megfelelően indult – írta a közlekedési társaság.

A Budapesti-rendőrfőkapitányság arról tájékoztatott, hogy a sérültet a mentők kórházba szállították, a rendőrök pedig a szemlét követően szabálysértési eljárást indítottak.

(A nyitókép illusztráció.)

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Kezdőlap    Belföld    Újabb részletek az éjszakai villamosütközésről – fotóval

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