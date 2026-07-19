Vasárnap világszinten jelentős problémák léptek fel a Meta szolgáltatásaival. A Downdetector.com hibajelentő oldal tanúsága szerint reggel 9 órakor szaporodtak meg a bejelentések arról, hogy egyes profilok nem elérhetők, bizonyos szolgáltatások leálltak.

A többség tapasztalata szerint az asztali, böngészős használattal van a baj, a panaszok harmada szerint a bejelentkezéssel is gond volt. Van, aki fotókat nem tud feltölteni, másnak az üzenetküldés nem ment. Úgy tűnik, az alkalmazásokból jobban használhatók ezek a felületek, azokra csak 10 százaléknyi panasz érkezett.

A Facebook az alábbi hibaüzenetet küldi számítógépen: „Account Temporarily Unavailable. Your account is currently unavailable due to a site issue. We expect this to be resolved shortly. Please try again in a few minutes.” A magyar nyelvű felhasználóknak: „A fiók rendszerhiba miatt pillanatnyilag nem érhető el. Reméljük, ez rövidesen megoldódik. Kérjük, próbáld újra néhány perc múlva.”