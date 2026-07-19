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Mexikóváros, 2018. október 12.Shakira kolumbiai énekesnő koncertet ad Mexikóvárosban 2018. október 11-én. (MTI/EPA/Jorge Nunez)
Nyitókép: MTI/EPA/Jorge Nunez

Csere a félidőben: Messi, Rodri, Yamal le, Madonna, Shakira, Justin Bieber be

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A 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntőjének helyszínén két élő show is lesz: az első a kezdőrúgás előtt, a második pedig a félidőben. Természetesen világsztárokkal.

A mérkőzést a New Jersey-i MetLife Stadionban játsszák; az ünnepség részeként a világ legnagyobb zenészei, énekesei közül lépnek majd színpadra néhányan.

A záróünnepség vasárnap, helyi idő szerint 13:30-kor (magyar idő szerint 19:30-kor) kezdődik New Jerseyben.

Jennifer Hudson énekli majd el az Egyesült Államok himnuszát. Az ünnepség tiszteleg azon 48 csapat előtt, amelyek a torna során a három rendező országban, a 16 rendező városban pályára léptek.

A két félidő közötti show, mivel a mérkőzés helyi idő szerint 15:00-kor (magyar idő szerint 21:00-kor) kezdődik, várhatóan 15:50 (20:50) után nem sokkal indul – a ráadásidő hosszától függően.

Ez a program várhatóan körülbelül 11 percig tart majd, bár a FIFA hivatalosan még nem erősítette meg az időtartamát. Sajtóhírek szerint a szünetet a szokásos 15 percről 20–25 percre hosszabbíthatják meg, hogy elegendő idő jusson a színpad felállítására és lebontására.

A labdarúgás nemzetközi szabályalkotó testülete (IFAB) által meghatározott játékszabályok értelmében a félidő nem haladhatja meg a 15 percet.

A versenyszabályok azonban a játékvezető jóváhagyásával lehetővé teszik a hosszabb szünetet,

a FIFA pedig egyelőre nem részletezte, mennyivel hosszabbíthatják meg a szünetet.

Bár ez lesz az első félidei show világbajnoki döntőben, a FIFA már tesztelte a koncepciót a tavalyi, szintén a MetLife Stadionban rendezett klubvilágbajnoki döntőn. Az akkori fellépés a lelátó feletti színpadon zajlott, a szünet pedig 24-25 percig tartott.

A klubvilágbajnokság döntőjével ellentétben a vasárnapi műsorhoz szükséges színpadot közvetlenül a játéktéren építik fel, majd a második félidő kezdete előtt el is bontják. A szervezők tájékoztatása szerint a szerkezetet úgy tervezték meg, hogy percek alatt össze lehessen állítani és le lehessen bontani.

A hosszabb félidei szünetek nem számítanak szokatlannak a jelentős sporteseményeken; például a 2024-es Copa América döntőjében Shakira fellépése miatt mintegy 26 perces „szünet” után folytatódott a játék.

A FIFA már szerdán bejelentette, hogy

az ünnepség fő fellépője az amerikai rapper-énekes, Post Malone lesz.

A világbajnokság záróünnepségén fellép továbbá Laura Pausini olasz énekesnő, Nicole Scherzinger az amerikai énekesnő, a brit popsztár Robbie Williams és a YouTube-tartalomgyártó IShowSpeed is. Tom Cruise színész különleges vendégként jelenik meg az eseményen.

Még nem nyilvános a fellépők teljes névsora, de az már kiszivárgott, hogy a half time show-ban, a félidei műsorban láthatjuk Justin Biebert, aki csatlakozik Madonnához, Shakirához és a BTS-hez.

Fellép a nigériai énekes, Burna Boy, a venezuelai karmester, Gustavo Dudamel és a New York-i PS22 kórus; a műsor összeállításáért a Coldplay frontembere, Chris Martin felel.

A show a FIFA és a Global Citizen közös oktatási alapját (FIFA Global Citizen Education Fund) támogatja, amelynek célja 100 millió dollár összegyűjtése a gyermekek oktatáshoz való hozzáférésének bővítése érdekében.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Csere a félidőben: Messi, Rodri, Yamal le, Madonna, Shakira, Justin Bieber be

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