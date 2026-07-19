Csere a félidőben: Messi, Rodri, Yamal le, Madonna, Shakira, Justin Bieber be

A mérkőzést a New Jersey-i MetLife Stadionban játsszák; az ünnepség részeként a világ legnagyobb zenészei, énekesei közül lépnek majd színpadra néhányan.

A záróünnepség vasárnap, helyi idő szerint 13:30-kor (magyar idő szerint 19:30-kor) kezdődik New Jerseyben.

Jennifer Hudson énekli majd el az Egyesült Államok himnuszát. Az ünnepség tiszteleg azon 48 csapat előtt, amelyek a torna során a három rendező országban, a 16 rendező városban pályára léptek.

A két félidő közötti show, mivel a mérkőzés helyi idő szerint 15:00-kor (magyar idő szerint 21:00-kor) kezdődik, várhatóan 15:50 (20:50) után nem sokkal indul – a ráadásidő hosszától függően.

Ez a program várhatóan körülbelül 11 percig tart majd, bár a FIFA hivatalosan még nem erősítette meg az időtartamát. Sajtóhírek szerint a szünetet a szokásos 15 percről 20–25 percre hosszabbíthatják meg, hogy elegendő idő jusson a színpad felállítására és lebontására.

A labdarúgás nemzetközi szabályalkotó testülete (IFAB) által meghatározott játékszabályok értelmében a félidő nem haladhatja meg a 15 percet.

A versenyszabályok azonban a játékvezető jóváhagyásával lehetővé teszik a hosszabb szünetet,

a FIFA pedig egyelőre nem részletezte, mennyivel hosszabbíthatják meg a szünetet.

Bár ez lesz az első félidei show világbajnoki döntőben, a FIFA már tesztelte a koncepciót a tavalyi, szintén a MetLife Stadionban rendezett klubvilágbajnoki döntőn. Az akkori fellépés a lelátó feletti színpadon zajlott, a szünet pedig 24-25 percig tartott.

A klubvilágbajnokság döntőjével ellentétben a vasárnapi műsorhoz szükséges színpadot közvetlenül a játéktéren építik fel, majd a második félidő kezdete előtt el is bontják. A szervezők tájékoztatása szerint a szerkezetet úgy tervezték meg, hogy percek alatt össze lehessen állítani és le lehessen bontani.

A hosszabb félidei szünetek nem számítanak szokatlannak a jelentős sporteseményeken; például a 2024-es Copa América döntőjében Shakira fellépése miatt mintegy 26 perces „szünet” után folytatódott a játék.

A FIFA már szerdán bejelentette, hogy

az ünnepség fő fellépője az amerikai rapper-énekes, Post Malone lesz.

A világbajnokság záróünnepségén fellép továbbá Laura Pausini olasz énekesnő, Nicole Scherzinger az amerikai énekesnő, a brit popsztár Robbie Williams és a YouTube-tartalomgyártó IShowSpeed is. Tom Cruise színész különleges vendégként jelenik meg az eseményen.

FIFA announces Tom Cruise, Jennifer Hudson, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, IShowSpeed and Robbie Williams as performers for the 2026 FIFA World Cup Final opening ceremony. pic.twitter.com/vWm4LYtWI9 — Pop Core (@TheePopCore) July 14, 2026

Még nem nyilvános a fellépők teljes névsora, de az már kiszivárgott, hogy a half time show-ban, a félidei műsorban láthatjuk Justin Biebert, aki csatlakozik Madonnához, Shakirához és a BTS-hez.

Justin Bieber is set to co-headline the historic very first FIFA World Cup Final Halftime Show tonight along with Shakira, BTS, Madonna and more.



Which song(s) do you think he's going to perform? pic.twitter.com/FdIjWT8Ngj — Justin Bieber Analytics (@JDBAnalytics) July 19, 2026

Fellép a nigériai énekes, Burna Boy, a venezuelai karmester, Gustavo Dudamel és a New York-i PS22 kórus; a műsor összeállításáért a Coldplay frontembere, Chris Martin felel.

A show a FIFA és a Global Citizen közös oktatási alapját (FIFA Global Citizen Education Fund) támogatja, amelynek célja 100 millió dollár összegyűjtése a gyermekek oktatáshoz való hozzáférésének bővítése érdekében.