ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.66
usd:
319.09
bux:
127493.54
2026. február 18. szerda Bernadett
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Eljárás indult a szegedi BYD-tragédia ügyében

Infostart

A rendőrség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indította meg a büntetőeljárást, miután a szegedi BYD-üzem építése közben meghalt egy munkás.

Rakodási és daruzási művelet közben meghalt szombaton egy munkás a szegedi BYD-gyár építkezésén – írja az Index. A hírt Erhardt Péter, a BYD PR-menedzsere is megerősítette.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi a helyszínen olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem tudták újraéleszteni.

A Szegeder helyi lap kedd este arról számolt be, hogy a rendőrség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított büntetőeljárást az ügyben.

A fővállalkozó AE Industry Hungary Kft. tájékoztatása szerint a cég együttműködik a hatóságokkal, továbbá leszögezte, hogy „minden érintett vállalat elkötelezett a hatályos jogszabályok és a megállapított biztonsági előírások teljes körű betartása mellett”.

A szegedi lap megjegyezte, ugyanez a cég felelt a debreceni BMW-gyár építkezéséért is. Egy vásárhelyi vállalkozás korábban azért indított pert a cég ellen, mert az műszaki okokra hivatkozva utólag alkudott a tőlük megrendelt állványok árából.

Kezdőlap    Belföld    Eljárás indult a szegedi BYD-tragédia ügyében

rendőrség

baleset

szeged

halálos baleset

büntetőeljárás

byd

csongrád-csanád vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: Donald Trump nem igazán akarhat támadni, Iránban nincs esély a rendszerváltásra

Szakértő: Donald Trump nem igazán akarhat támadni, Iránban nincs esély a rendszerváltásra
N. Rózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársa az InfoRádióban úgy vélekedett, három kérdésben egyszerre akar eredményt elérni az amerikai elnök, eltérve a korábbi amerikai irányvonaltól. Arra viszont a szakértő nem lát esélyt, hogy az amerikai elnök elképzelésének megfelelően rendszerváltás legyen a közel-keleti országban.
 

A pápa visszautasította Donald Trump meghívását, sőt aggasztja is a Béketanács

Demkó Attila: Marco Rubio egyértelműen megüzente, mi lesz, ha Európa nem erősödik meg

Demkó Attila: Marco Rubio egyértelműen megüzente, mi lesz, ha Európa nem erősödik meg

A müncheni biztonságpolitikai konferencia legfontosabb üzenetét az amerikai külügyminiszter fogalmazta meg, amely szerint nincs szakítás az Egyesült Államok és az Európai Unió között, az USA pedig erős Európát akar – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője. Arról is beszélt, melyeknek kellene lenniük a legfontosabb európai haderőfejlesztéseknek és reformoknak a következő években.
 

J. D. Vance kiosztotta Európát

Megszólalt Friedrich Merz az önálló német atomfegyverkezésről

Orbán Viktor indul Washingtonba, megszólalt előtte az utazás céljáról

VIDEÓ
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.18. szerda, 18:00
Jeránek Tamás
a Siemens Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fájdalmas adatok érkeztek: három millió magyarnak csupán álom a tisztességes megélhetés

Fájdalmas adatok érkeztek: három millió magyarnak csupán álom a tisztességes megélhetés

A magyarok harmada szegénységben él egy új uniós módszertan szerint, ami nem csupán a létminimumot, hanem a tisztes megélhetést vizsgálja – hívta fel a figyelmet a Defacto. Míg Európa és a régió nagy részében az anyagi nélkülözők aránya a legutóbbi időszakban is – a Covid-19 járvány és a globális infláció ellenére – tovább csökkent, addig Magyarországon a szegénység 2019 óta ismét folyamatosan növekszik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új hullám a lakáspiacon: 4300 új lakás érkezik, nyomás alá kerülhetnek a használt ingatlanok

Új hullám a lakáspiacon: 4300 új lakás érkezik, nyomás alá kerülhetnek a használt ingatlanok

Újabb tizenegy lakásberuházás kaphat kiemelt státuszt, amelyek keretében összesen közel 4300 új lakás és ikerház építése indul meg főként Budapesten.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US says 'meaningful progress' made as Ukraine talks enter second day

US says 'meaningful progress' made as Ukraine talks enter second day

The US special envoy struck an optimistic note after the first day of talks in Geneva, but hopes for a breakthrough remain low.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 18. 11:11
Megint akadozik a vasúti közlekedés az egyik magyar fővonalon
2026. február 18. 10:27
Orbán Viktor indul Washingtonba, megszólalt előtte az utazás céljáról
×
×
×
×