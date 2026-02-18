Eljárás indult a szegedi BYD-tragédia ügyében

Rakodási és daruzási művelet közben meghalt szombaton egy munkás a szegedi BYD-gyár építkezésén – írja az Index. A hírt Erhardt Péter, a BYD PR-menedzsere is megerősítette.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi a helyszínen olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem tudták újraéleszteni.

A Szegeder helyi lap kedd este arról számolt be, hogy a rendőrség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított büntetőeljárást az ügyben.

A fővállalkozó AE Industry Hungary Kft. tájékoztatása szerint a cég együttműködik a hatóságokkal, továbbá leszögezte, hogy „minden érintett vállalat elkötelezett a hatályos jogszabályok és a megállapított biztonsági előírások teljes körű betartása mellett”.

A szegedi lap megjegyezte, ugyanez a cég felelt a debreceni BMW-gyár építkezéséért is. Egy vásárhelyi vállalkozás korábban azért indított pert a cég ellen, mert az műszaki okokra hivatkozva utólag alkudott a tőlük megrendelt állványok árából.