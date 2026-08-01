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Nyitókép: Forrás: Román Triathlon Szövettség

Magyar Eb-arany triatlonban!

Infostart / MTI

A magyar vegyes váltó – Kropkó Márta, Dévay Márk, Szalai Fanni, Lehmann Csongor összeállításban – aranyérmet nyert a triatlonosok sprint távú Európa-bajnokságán szombaton, a lengyelországi Elblagban.

A fejenként 300 méter úszásból, nyolc kilométer kerékpározásból és 1,6 kilométer futásból álló viadalon a magyarok végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottak és megérdemelten értek célba elsőként, hat másodperccel megelőzve a második spanyolokat és 20-szal a harmadik németeket.

A versenyszámban 20 váltó indult, a magyarok eddigi legjobb szereplése a tavalyi Eb-bronz volt. Szalai és Kropkó Márta a Melillában rendezett Eb-n is a csapatban volt, Kovács Gyula és Kropkó Márton társaságában. Három évvel ezelőtt a krakkói Európa-játékokon volt bronzérmes a magyar váltó, Kiss Gergely, Bragmayer Zsanett, Dobi Gergő és Kropkó Márta összeállításban.

A magyarok első embere ezúttal Kropkó Márta volt, aki az élen álló lengyel rivális mögött 11 másodperces hátránnyal, a többiek előtt egy-két másodperces előnnyel a második helyen adta át a stafétát Dévaynak. Utóbbi az úszás során megfelezte hátrányát, a kerékpár elején pedig ledolgozta, így onnantól váltott vezetéssel ment a lengyelek második emberével, és 20 másodpercre nőtt az előnyük a mezőnnyel szemben. Futásban Dévay elhúzott, de riválisa a hajrában visszaelőzött, így Szalai Fanni három másodperces hátránnyal volt második, 12 mp-cel az őt üldöző belga előtt.

A magyar váltó harmadik tagja aztán már az úszó résztávon elhúzott, előnyét kerékpáron tovább növelte, a futás alkalmával pedig megtartotta a különbséget, ami 29 másodperces előnyt eredményezett Lehmann Csongornak a brit, francia, spanyol, német, lengyel ötössel szemben.

Heves zápor akasztotta meg a versenyzők tempóját, a britek, spanyolok és németek záró embere pedig kerékpáron szorosan feljött Lehmannra. A magyar triatlonosnak a futásra hét-nyolc másodperces előnye maradt spanyol és német ellenfelével szemben, a többiek ekkor már "kiszálltak" az éremcsatából. Végül aztán egyedül a spanyol Pelayo González Turrez tartotta a lépést a futáson tempóját növelő Lehmann-nal, aki megőrizte előnyét.

A magyarok a mostanival megegyező összeállításban szereztek világbajnoki ezüstérmet váltóban három héttel ezelőtt Hamburgban. Az is sporttörténelmi eredmény volt, miként a mostani Eb-aranyérem is, ami a magyar küldöttség harmadik medálja volt az idei kontinensbajnokságon: pénteken Hóbor Zalán a felnőtt, valamint az U23-as korosztályban is bronzérmes lett.

Kropkó Márta az MTI-nek elmondta: a váltó első emberének azért "rossz", mert a távja végeztével egy órát idegeskedhet még a versenyen, amíg három társa kint küzd a pályán.

„Viszont szurkolhat a többieknek, amit én becsülettel meg is tettem, és nagyon drukkoltam, hogy ne hibázzon senki, mert azt tudtam, hogy az elszántsággal nem lesz baj. Sajnos Csongor a vizes terepen bringával elcsúszott, de ügyes volt, gyorsan felpattant, és száguldott tovább, a célig meg sem állt” – nyilatkozta a magyar váltó első embere. Hozzátette: a vb-ezüstérem mind a négyüknek motivációt és megerősítést adott, hogy ebben a formációban „bőven van fantázia". Kiemelte, hogy a hamburgi eredményük után dőlt el végérvényesen, hogy az Eb-n is összeáll a „csodaváltó", és Elblagban komoly célokat tűzhet maga elé.

Szalai Fanni az Eb-t, valamint a kontinensviadalt megelőző heteket tekintve úgy fogalmazott, hogy a vb, majd utána az edzések és múlt héten a vb-sorozathoz tartozó londoni állomás kivétel nélkül mind jól sikerült számára, így ideális állapotban és formában érkezett a kontinensviadalra, és három társához hasonlóan ő is úgy készült a váltóra, hogy „meglehet" akár az aranyérem is.

„Nem tudnék kiemelni döntő momentumot, mindenki sokat dolgozott, a maximumot nyújtotta, igazi csapatmunka eredménye a győzelem” – mondta.

A felnőttek előtt a juniorok mezőnyében a hetedik helyen végzett a Kropkó Jázmin, Kendeh-Kirchknopf Sebestyén, Szász Csenge, Holba Zsombor összetételű magyar négyes.

Sprint, vegyes váltó, Európa-bajnok:

MAGYARORSZÁG (Kropkó Márta, Dévay Márk, Szalai Fanni, Lehmann Csongor) 1:29,21 óra

2. Spanyolország 6 másodperc hátrány

3. Németország 20 mp h.

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