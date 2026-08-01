Kemény hangon kritizálja Magyar Pétert Paks-ügyben a Fidesz frakcióvezetője

Bóka János úgy fogalmazott: Magyar Péter miniszterelnök menekül a felelősség elől, ami így van azóta, hogy a Tisza-kormány hivatalba lépett, és különösen jól látszik ez most, az energiaválság közepén.

„Valahogy mindenki más a felelős” – írta a Fidesz frakcióvezetője, felsorolva: felelős az időjárás, mert túl meleg van és túl kevés eső esik, felelősek a magyar emberek, mert túl sokat fogyasztanak, a magyar gyárak, amelyek a magyar embereknek munkát adnak, mert túl sokat termelnek. Felelősek az előző kormányok, mert nem oldották meg előre az összes lehetséges problémát és kihívást, amellyel Magyar Péter szembesülhet – tette hozzá.

Bóka János szerint

az mégiscsak érdekes, hogy egy ilyen méretű energiaválság egyik napról a másikra „beesik” a magyar emberek ablakán.

Ezt a magyar kormánynak hetekkel, hónapokkal előre kellett volna látnia, arra felkészülnie, és a magyar embereket tájékoztatnia - közölte. Rámutatott: ez nem történt meg, és ezért a kizárólagos felelősséget Magyar Péter és a Tisza-kormány viseli.

Új korszak köszöntött be ezzel Magyarország történetében: az előző kormányok felelősségüknek érezték, hogy Magyarország és a magyar emberek energiaellátását biztosítsák.

A Tisza-kormány ennek felelősségét a magyar emberekre hárítja, és külföldi szereplőktől teszi függővé. Magyarország energiaszuverenitásának kora véget ért – állította Bóka János.