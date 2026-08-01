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Nyitókép: Unsplash.com

Madách, Új Színház – Itt a vezetőváltás előszele

Infostart / MTI

Pályázat formájában érkezik.

Pályázatot hirdetett a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Madách Színház Nonprofit Kft. és az Új Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakörének betöltésére pénteken.

A kormány honlapján megjelent felhívások a 2027. január 31-től 2032. január 31-ig tartó időszakra vonatkoznak. A pályázatok benyújtásának határideje a közzétételtől számított 30 munkanap.

A Madách Színház Nonprofit Kft. állami és önkormányzati közös működtetésű, közhasznú nonprofit gazdasági társaság, kiemelt minősítésű előadóművészeti szervezet, ezen belül többtagozatos, prózai és zenés színház.

Az intézménynek évente legalább 300 előadást kell tartania, saját társulattal legalább évi két bemutatót létre kell hoznia és az előadások legalább 80 százalékának a színház saját előadásának kell lennie. Emellett valamennyi játszóhelyet figyelembe véve átlagosan legalább 80 százalékos látogatottsággal kell működnie a kiírás szerint.

A színháznak külföldi sikerprodukciók mellett hazai bemutatókat is kell tartania, repertoáron kell tartania prózai műveket, valamint gyermek- és ifjúsági közönséget vonzó előadások is meg kell valósítania.

A munkakör betöltésével járó feladat a színház gazdasági-üzemeltetési programjának kidolgozása és megvalósítása, valamint szervezeti, vezetési, működési feltételeinek megvalósítása.

A kiírás szerint az elbírálásnál többek között előnyt jelent, ha a pályázó jelentős tapasztalattal rendelkezik a zenés színház és a musical műfajának területén. Az ügyvezető munkabére havi bruttó 2 millió 560 ezer forint.

Az Új Színház Nonprofit Kft. szintén állami és önkormányzati közös működtetésű, közhasznú nonprofit gazdasági társaság, kiemelt minősítésű előadóművészeti szervezet, ezen belül egytagozatos prózai színház.

A kiírás szerint a teátrumnak évente legalább 200 előadást kell tartania, a saját társulattal legalább évi két bemutatót kell létrehoznia, a megtartott előadások legalább 80 százalékának a színház saját előadásának kell lennie. Valamennyi játszóhelyet figyelembe véve átlagosan legalább 80 százalékos látogatottsággal kell működnie. Ezek mellett a munkakör betöltésével járó feladat a színház gazdasági-üzemeltetési programjának kidolgozása és megvalósítása, valamint szervezeti, vezetési, működési feltételeinek megvalósítása.

A színháznak a klasszikus és a kortárs magyar drámairodalom bemutatása a feladata a műfaji sokszínűség jegyében, emellett a kiírás szerint lehetőséget kell biztosítania kísérletező jellegű előadások számára és fiatal drámaírók, alkotóművészek számára bemutatkozási lehetőséget kell adnia.

A kiírás szerint az elbírálásnál többek között előnyt jelentenek széles körű ismeretek a magyar drámairodalom területén. Az ügyvezető munkabére havi bruttó 2 millió 300 ezer forint.

Mindkét színház esetében a pályázatokat véleményező szakmai bizottság a benyújtási határidőt követő 30 napon belül ülésezik, a munkakör betöltéséről - a szakmai bizottság véleményét is mérlegelve - a kinevezési jogkör gyakorlója a bizottság ülését követő 30 napon belül dönt.

A döntést a bizottság pályázatonként elkészített összegző véleményével és a szavazás részletes eredményével együtt nyilvánosságra kell hozni. A kiírás szerint a sikeres pályázat megismerhetőségéről gondoskodnak. A döntésről a miniszter értesíti a pályázókat.

A kiíró mindkét pályázati eljárásban a vezető-kiválasztási folyamatokban jártas szakértői közreműködés igénybevételével felméri a pályázó vezetői kompetenciáit, és a felmérés eredményét a szakmai bizottság elé tárja a szakmai javaslattételhez. A felmérésen való részvétel a benyújtott pályázat érvényességének feltétele.

A pályázati kiírások a https://kormany.hu/dokumentumtar linken érhetők el.

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Kezdőlap    Kultúra    Madách, Új Színház – Itt a vezetőváltás előszele

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