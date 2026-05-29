2026. május 29. péntek Magdolna
Biztonsági ellenőrzés egy repülőtéren, szürke műanyag tárolóban beszállókártya, folyadékok, textiltáska / Grey tray filled with liquid toiletries in a clear zip top bag, boarding pass and a beige tote bag. A female hand is holding the tray on a roller conveyors table at airport security.
Nyitókép: AzmanJaka/Getty Images

Nagy változás a ferihegyi reptéren a beléptetésnél – mindenkit érint

Külön helyen vehetjük le ezentúl a kabátokat és az öveket is.

Megkezdte a reptér védelmi zónáinak modernizálását a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetését irányító VINCI Airports, a vállalat „NextGen Security” kezdeményezése keretében – írta meg az Index.

Az újonnan kialakított ellenőrző sorok modern technológiát alkalmaznak, és három külön újítással is rendelkeznek:

  • külön előkészületi zónák: dedikált területek a kabátok, övek és folyadékok kipakolására
  • gyorsabb tálcakezelés: az átvilágítási folyamatot és a tálcák mozgatását felgyorsították
  • akár egyperces áthaladás: a biztonsági ellenőrző pontokon a feldolgozási idő akár egy perc alá is eshet

Mindeközben jelentősen csökken a kézi poggyászmozgatás igénye, ez pedig javítja a biztonsági személyzet munkakörülményeit. A dolgozók részére speciális képzési programokat is indítottak – olvasható a cikkben.

Hozzáteszik, hogy a fejlesztés során szorosan együttműködtek az edinburgh-i és a londoni Gatwick repülőtér szakembereivel. Így egységes, szabványosított folyamatokat dolgozhatnak ki a VINCI teljes nemzetközi portfóliójára vonatkozóan. A rendszert várhatóan más európai, japán és latin-amerikai repülőtereken is bevezetik.

Durva drágulások tapasztalhatók a BL-döntő miatt – Budapest felkészült
Budapest teljesen felkészülve várja a szombati Bajnokok Ligája döntőt – közölte Szondi Vanda kormányszóvivő a keddi kormányülés utáni szerdai sajtótájékoztatón. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban arról beszélt, hogy az előző évek tapasztalatai alapján akár több tízmillió eurót is elkölthetnek a szurkolók egyetlen hétvégén a döntőnek otthont adó városban, ennek legnagyobb része azonban pár szektorban landol.
BL-döntő: elárasztják a rendőrök Budapestet a hétvégén

Az UEFA Bajnokok Ligája-döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29. és 31. között. fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén.
 

Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
Kihívások a helyi ingatlanpiacon: így kezeli Debrecen az új befektetői elvárásokat és a lakhatási nyomást

Debrecenben a nagyipari beruházások már nemcsak a munkaerőpiacot, hanem az ingatlanpiac teljes logikáját is átírják. Az új bérlői igények a build-to-suit projektekben egyre inkább a fenntarthatóság, az energiahatékonyság és a technológiai rugalmasság köré rendeződnek, miközben a lakóingatlanoknál a befektetési célú vásárlások súlya tovább nő. Ezekkel a témákkal dedikált kerekasztal foglalkozik a június 9-i Debrecen Economic Forumon, amelyre korlátozott számban még lehet regisztrálni.

Durva fordulatot vesz az időjárás a hétvége előtt: mutatjuk, melyik országrészben lesz a legrosszabb a helyzet

Pénteken többfelé szakadhat meg a nyárias időjárás Magyarországon az előrejelzések szerint.

US and Iran 'very close' to deal but 'not there yet', Vance says

US officials earlier told the BBC that the framework of a ceasefire extension deal had been agreed, pending the approval of Trump and Iran's leadership.

2026. május 29. 07:00
Nagy bajban a vendéglátósok az azbeszt-ügy miatt, azonnali segítséget kérnek
2026. május 29. 06:48
Súlyos sérülések egy nagy csepeli késes verekedés után
