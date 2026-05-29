Nagy változás a ferihegyi reptéren a beléptetésnél – mindenkit érint

Megkezdte a reptér védelmi zónáinak modernizálását a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetését irányító VINCI Airports, a vállalat „NextGen Security” kezdeményezése keretében – írta meg az Index.

Az újonnan kialakított ellenőrző sorok modern technológiát alkalmaznak, és három külön újítással is rendelkeznek:

külön előkészületi zónák: dedikált területek a kabátok, övek és folyadékok kipakolására

gyorsabb tálcakezelés: az átvilágítási folyamatot és a tálcák mozgatását felgyorsították

akár egyperces áthaladás: a biztonsági ellenőrző pontokon a feldolgozási idő akár egy perc alá is eshet

Mindeközben jelentősen csökken a kézi poggyászmozgatás igénye, ez pedig javítja a biztonsági személyzet munkakörülményeit. A dolgozók részére speciális képzési programokat is indítottak – olvasható a cikkben.

Hozzáteszik, hogy a fejlesztés során szorosan együttműködtek az edinburgh-i és a londoni Gatwick repülőtér szakembereivel. Így egységes, szabványosított folyamatokat dolgozhatnak ki a VINCI teljes nemzetközi portfóliójára vonatkozóan. A rendszert várhatóan más európai, japán és latin-amerikai repülőtereken is bevezetik.