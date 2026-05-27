Sign of a waiting taxi
Nyitókép: Cameris/Getty Images

Cáfolnak a taxisok, nem terveznek blokádot a BL-döntő hétvégéjén

Infostart / InfoRádió

A sajtóban megjelentekkel ellentétben a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete nem tervez taxisblokádot, a megállapodásra törekszenek. Kiss Ádám elnök az InfoRádióban hangsúlyozta, a 27 százalékos tarifaemelést el tudják fogadni, de fontosnak tartják a rögzített hatósági ár megtartását is.

„Tarifaemelést szeretnénk, illetve a másik, amit szeretnénk, hogy a hatósági árat ne töröljék el, illetve a dinamikus árazást ne vezessék be, mert ezzel bizonytalan lesz az utasok csúcsidőben történő nem is kiszolgálása, hanem az árazása, mert lehet, hogy 3000 forintért jut el a koncertre, viszont a koncertről lehet, hogy mondjuk 6000 forintért fog hazajutni” – mondta Kiss Ádám, a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke az InfoRádióban, hozzátéve: „ezt nem mi, taxisok fogjuk eldönteni, hanem a fuvarszervezők. A bizonytalan helyzetet nem szeretnénk, ami egyébként 2013 előtt is volt, és 2013-ban pont erre hivatkozva törölték el a szabadáras taxizást, és vezették be a hatósági árat”.

A kérdésre, hogy az-e a BKK vagy a főváros szándéka, hogy eltöröljék a rögzített hatósági árat, azt mondta: „mi úgy tudjuk, hogy igen.”

A tarifaemelésről azt mondta: a 27 százalék konszenzusos megegyezés. „Mi javasoltuk, viszont plusz kiegészítő számokat tettünk hozzá, a hétvégi, ünnepnapi és hasonló számokat, de ugye lemondtunk abban megegyezve, hogy akkor marad ez a 27 százalék, plusz 1000 forint reptéri díj. Egyelőre úgy néz ki, hogy nem sikerült, de nagyon reméljük, hogy péntekig ez megváltozik. A 27 százalékot elfogadnánk, ezt is nyújtottuk be. Az alapdíj 1400 lenne, 140 forint lenne a percdíj, és 560 forint a kilométerdíj. Erről azért tudni kell, hogy három éve nem nyúltak a tarifához, és 40 százalékos infláció sújtott minket azóta, illetve mindenkit. És ehhez képest szeretnék 27 százalékot kérni.”

„Ha minden igaz, akkor pénteken közgyűlés elé kerül az ügy, ott talán döntenek róla. Ha nem kedvező döntés születik, akkor nyilván készülünk mindenre, hogy mit lehet, mit nem lehet, de nem tervezünk blokádot, minden ilyen híresztelés valótlan” – mondta Kiss Ádám, a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke az InfoRádióban.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.

Autópályák, hulladék, kaszinók: felülvizsgálják a koncessziós szerződéseket

Az Országgyűlés szerdai ülésén Molnár Zoltán (Tisza) arra kérte frakciója nevében a kormányt, hogy haladéktalanul kezdje el a teljes körű koncessziós auditot. „A 30-35 évre titkosított, haveri kézbe játszott koncessziós szerződések azonnali felülvizsgálata nem bosszú, hanem nemzeti kötelesség" – fogalmazott. A legkirívóbb példák között a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztését, az országos hulladékkoncessziót és a kaszinókat említette. Magyar Péter miniszterelnök válaszában meg is ígérte a teljes felülvizsgálatot.
 

Szerda reggel nyomozók jelentek meg a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) székházában: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai kezdték meg a munkát. A hírt Tarr Zoltán miniszter és Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár is megerősítette. Az NKA 17 milliárd forintot osztott szét a választást megelőző időszakban.
Komolyan tartanak az ukrán vezetők attól, hogy Belarusz belép az ukrajnai háborúba Oroszország oldalán, a drónerők már kijelölték a célpontokat az ország területén. Oroszország nemzetbiztonsági vezetőhelyettese, Dmitrij Medvegyev a Kijevben tartózkodó európai diplomatákat fenyegeti. Az orosz haderő a Donbasz mellett északon, Szumi megyében is offenzívába kezdett. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

