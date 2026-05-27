Cáfolnak a taxisok, nem terveznek blokádot a BL-döntő hétvégéjén

„Tarifaemelést szeretnénk, illetve a másik, amit szeretnénk, hogy a hatósági árat ne töröljék el, illetve a dinamikus árazást ne vezessék be, mert ezzel bizonytalan lesz az utasok csúcsidőben történő nem is kiszolgálása, hanem az árazása, mert lehet, hogy 3000 forintért jut el a koncertre, viszont a koncertről lehet, hogy mondjuk 6000 forintért fog hazajutni” – mondta Kiss Ádám, a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke az InfoRádióban, hozzátéve: „ezt nem mi, taxisok fogjuk eldönteni, hanem a fuvarszervezők. A bizonytalan helyzetet nem szeretnénk, ami egyébként 2013 előtt is volt, és 2013-ban pont erre hivatkozva törölték el a szabadáras taxizást, és vezették be a hatósági árat”.

A kérdésre, hogy az-e a BKK vagy a főváros szándéka, hogy eltöröljék a rögzített hatósági árat, azt mondta: „mi úgy tudjuk, hogy igen.”

A tarifaemelésről azt mondta: a 27 százalék konszenzusos megegyezés. „Mi javasoltuk, viszont plusz kiegészítő számokat tettünk hozzá, a hétvégi, ünnepnapi és hasonló számokat, de ugye lemondtunk abban megegyezve, hogy akkor marad ez a 27 százalék, plusz 1000 forint reptéri díj. Egyelőre úgy néz ki, hogy nem sikerült, de nagyon reméljük, hogy péntekig ez megváltozik. A 27 százalékot elfogadnánk, ezt is nyújtottuk be. Az alapdíj 1400 lenne, 140 forint lenne a percdíj, és 560 forint a kilométerdíj. Erről azért tudni kell, hogy három éve nem nyúltak a tarifához, és 40 százalékos infláció sújtott minket azóta, illetve mindenkit. És ehhez képest szeretnék 27 százalékot kérni.”

„Ha minden igaz, akkor pénteken közgyűlés elé kerül az ügy, ott talán döntenek róla. Ha nem kedvező döntés születik, akkor nyilván készülünk mindenre, hogy mit lehet, mit nem lehet, de nem tervezünk blokádot, minden ilyen híresztelés valótlan” – mondta Kiss Ádám, a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke az InfoRádióban.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.