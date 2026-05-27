Csúcson pörög a reptér, repülni hív a magas ég

Stabilan alakult az áprilisi forgalom a budapesti repülőtéren, közel 1,7 millió utas fordult meg a légikikötőben. Ez 0,7 százalékos növekedést jelent tavaly áprilishoz képest, a bővülés stabil – mondta el Valentínyi Katalin, a Budapest Airport kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese az InfoRádióban.

Mint ismertette, egy nagyon erős, „rekordkínálattal rendelkező” nyári menetrendet jelentettek be márciusban, 200 járat 136 célállomásra közlekedik majd. Kiemelte Skandináviát, ahova több városba is indul közvetlen járat. Emellett utalt arra, hogy Dubrovnikba a nyári menetrendben két légitársaság is repülni fog, erre nagyon régóta volt már igény.

Hét év után tért vissza a közvetlen, Philadelphiába közlekedő járat

– emlékeztetett Valentínyi Katalin. Hozzátette, két hét múlva a torontói járat fog beindulni.

A kerozinellátással kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy „abszolút stabil” a budapesti repülőtér ellátása, a következő két hónapra fixen leszerződött szállítási ütemezésük van. Csővezetéken, valamint vasúton is érkezik kerozin a repülőtérre. Bátran vehet mindenki repülőjegyet, ő maga is vett július végére – tanácsolta az utazni kívánóknak.

Áprilisban is a legnépszerűbb úti célok között szerepelt London, Milánó, Isztambul, Párizs és Róma.

Közel-kelet A közel-keleti térség útvonalai szezonálisan a budapesti forgalom 7-10 százalékát adják – írta közleményében a cég, hozzátéve, hogy az érintett légitársaságok közé tartoznak az izraeli járatokat üzemeltető El Al, Arkia, Israir és Blue Bird, továbbá az Emirates, a flydubai, valamint a Qatar Airways. A diszkont légitársaságok közül elsősorban a Wizz Air és a Ryanair közel-keleti útvonalait érintette az iráni válság. A járatok újraindítása fokozatosan zajlik: elsőként a hagyományos légitársaságok állították vissza működésüket, jelenleg alacsonyabb járatsűrűséggel.



A BA szerint még túl korai teljes mértékben felmérni, milyen hatással lesz a közel-keleti válság a globális légiközlekedésre, valamint konkrétan a budapesti repülőtér működésére, de a közel-keleti konfliktustól függetlenül az idei növekedés fundamentumai erősek, hiszen a repülőtér-üzemeltető az elmúlt két évben nagy hangsúlyt fektetett a diverzifikációra és a légitársasági partnerségre.

A nyári szezon egészét tekintve a Budapest Airport további utasszám-növekedésre számít a tavalyi rekordévhez képest. A Budapest Airport nyári menetrendje új európai úti célok, visszatérő tengerentúli járatok és egy újabb szöuli összeköttetés mellett a meglévő útvonalakon is növeli a kínálatot, ezzel elősegítve, hogy az utasok a számukra legmegfelelőbb szolgáltatást válasszák 2026-os nyaralásukhoz.

Jó a teheráru-forgalom: a cargo üzletág továbbra is dinamikusan bővül: áprilisban 38 495 tonna árumennyiséget kezeltek a repülőtéren, ami 17,5 százalékos emelkedés a tavaly áprilisihoz viszonyítva. Január és április között 147 059 tonna áru érkezett vagy indult Budapestről légi úton, 15,6 százalékkal meghaladva az előző év azonos időszakának eredményét.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.