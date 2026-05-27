ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.6
usd:
305.08
bux:
131829.83
2026. május 27. szerda Hella
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Truck with trailer tanker aviation fuel, airport services and airliner huge airplane take off
Nyitókép: aapsky/Getty Images

Csúcson pörög a reptér, repülni hív a magas ég

Infostart / InfoRádió

A budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemanyag-ellátása stabil, a Budapest Airport szerint nem kell tartani attól, hogy nem lesz elég kerozin, és új járatok is indulnak.

Stabilan alakult az áprilisi forgalom a budapesti repülőtéren, közel 1,7 millió utas fordult meg a légikikötőben. Ez 0,7 százalékos növekedést jelent tavaly áprilishoz képest, a bővülés stabil – mondta el Valentínyi Katalin, a Budapest Airport kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese az InfoRádióban.

Mint ismertette, egy nagyon erős, „rekordkínálattal rendelkező” nyári menetrendet jelentettek be márciusban, 200 járat 136 célállomásra közlekedik majd. Kiemelte Skandináviát, ahova több városba is indul közvetlen járat. Emellett utalt arra, hogy Dubrovnikba a nyári menetrendben két légitársaság is repülni fog, erre nagyon régóta volt már igény.

Hét év után tért vissza a közvetlen, Philadelphiába közlekedő járat

– emlékeztetett Valentínyi Katalin. Hozzátette, két hét múlva a torontói járat fog beindulni.

A kerozinellátással kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy „abszolút stabil” a budapesti repülőtér ellátása, a következő két hónapra fixen leszerződött szállítási ütemezésük van. Csővezetéken, valamint vasúton is érkezik kerozin a repülőtérre. Bátran vehet mindenki repülőjegyet, ő maga is vett július végére – tanácsolta az utazni kívánóknak.

Áprilisban is a legnépszerűbb úti célok között szerepelt London, Milánó, Isztambul, Párizs és Róma.

A nyári szezon egészét tekintve a Budapest Airport további utasszám-növekedésre számít a tavalyi rekordévhez képest. A Budapest Airport nyári menetrendje új európai úti célok, visszatérő tengerentúli járatok és egy újabb szöuli összeköttetés mellett a meglévő útvonalakon is növeli a kínálatot, ezzel elősegítve, hogy az utasok a számukra legmegfelelőbb szolgáltatást válasszák 2026-os nyaralásukhoz.

Jó a teheráru-forgalom: a cargo üzletág továbbra is dinamikusan bővül: áprilisban 38 495 tonna árumennyiséget kezeltek a repülőtéren, ami 17,5 százalékos emelkedés a tavaly áprilisihoz viszonyítva. Január és április között 147 059 tonna áru érkezett vagy indult Budapestről légi úton, 15,6 százalékkal meghaladva az előző év azonos időszakának eredményét.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Csúcson pörög a reptér, repülni hív a magas ég

repülőtér

forgalom

valentínyi katalin

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
Durva drágulások tapasztalhatók a BL-döntő miatt – Budapest felkészült
Durva drágulások tapasztalhatók a BL-döntő miatt – Budapest felkészült
Budapest teljesen felkészülve várja a szombati Bajnokok Ligája döntőt – közölte Szondi Vanda kormányszóvivő a keddi kormányülés utáni szerdai sajtótájékoztatón. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban arról beszélt, hogy az előző évek tapasztalatai alapján akár több tízmillió eurót is elkölthetnek a szurkolók egyetlen hétvégén a döntőnek otthont adó városban, ennek legnagyobb része azonban pár szektorban landol.
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Miért éppen a Puskás Aréna?

Miért éppen a Puskás Aréna?
A május 30-i, budapesti Bajnokok Ligája-döntő vitán felül a klubfutball-idény legnagyobb eseménye, nem kevesek szerint az esztendő legfontosabb európai sporteseménye. Az Infostart a korábbiakban felvázolta, miből nőtte ki magát ez a sorozat, mi volt az 1992-es nagy váltás oka és alapja, miért vált a legerősebb bajnokságokban akár a negyedik-ötödik hely elérése is „élet-halál” kérdéssé, sőt azt is, kik voltak a sorozat legsiekresebb magyar játékosai, edzői. Ezúttal arról lesz szó, miért éppen Budapest, miért éppn a Puskás Aréna?
VIDEÓ
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.28. csütörtök, 18:00
Szabados Gábor
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hullámvasúton járt a forint

Hullámvasúton járt a forint

Szerdán kéthetes csúcsra erősödött a forint az euróval szemben, egy hajszál híja volt, hogy nem sikerült többéves rekordot dönteni. A hazai devizát az sem gyengítette, hogy kedden megnyílt az út a magyar kamatvágás előtt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Teljesen új szintre léphet az orosz-ukrán háború: hamarosan új fél léphet be az oroszok oldalán - elképesztő, mire készül a Kreml

Teljesen új szintre léphet az orosz-ukrán háború: hamarosan új fél léphet be az oroszok oldalán - elképesztő, mire készül a Kreml

Az európai fővárosokban egyre inkább számolnak azzal, hogy az ukrajnai patthelyzet miatt Oroszország megpróbálhatja kiterjeszteni a konfliktust.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US 'not satisfied' with Iran deal yet

Trump says US 'not satisfied' with Iran deal yet

The US president says he believes Iran wants to reach a deal but there is still no agreement on its terms.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 27. 17:54
Budapesten a fizetések közel fele megy el lakbérre
2026. május 27. 15:46
Nagyot mozdulnak az üzemanyagárak
×
×