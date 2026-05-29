Nagy átalakulás után ül össze a választások után először a Fővárosi Közgyűlés pénteken

Öt fővárosi képviselő is átült a Parlamentbe, ám a törvényes határidőig csak Vitézy Dávid pótlásáról gondoskodtak az érintett frakciók.

„Harminchárom helyett huszonkilenc teljes jogú képviselővel kezdi meg a munkát a Közgyűlés. A Fidesz-frakció ez idáig nem nyújtotta be a két új képviselőjének a nevét, a Tisza-frakció tegnap tette meg. Ebben az esetben a Fővárosi Választási Bizottságnak ki kell adnia a mandátumot és a jogorvoslati határidőnek is le kell járnia ahhoz, hogy tagokká válhassanak, tehát még nem tudnak képviselői mandátumukkal élni, jogi értelemben még nem is lesznek képviselők” – mondta Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója az InfoRádióban.

Ez azonban a Fővárosi Közgyűlés munkáját érdemben nem befolyásolja. Kiss Ambrus a legfontosabb témákat is felsorolta:

a 2025. évi költségvetés zárszámadásának az elfogadása, ennek május 31-e a határideje,

tárgyalja továbbá a közgyűlés a Krízis Családok Átmeneti Otthonának a megalakítását is, amely nagyságrendileg 30 férőhellyel olyan lehetőséget és esélyt teremt krízisben lévő gyermekes családok számára, akiknek a lakhatása nem biztosított.

A másik ilyen kezdeményezés, amit a közgyűlés tárgyal, az a taxirendelet módosítása.

Mint mondta, a taxis szervezetek szeretnének egy jelentősebb áremelést elérni, ám a Fővárosi Közgyűlés határozza meg a hatósági árakat. Az ő javaslatuk alapján 27 százalékos emelésre tesznek javaslatot, ennél kisebb mértékű emelést szeretne viszont a Kereskedelmi és Iparkamara, mivel úgy vélik, a piac egy ilyen mértékű drágulást jelenleg nem bírna el. Kiss Ambrus megjegyezte, egyelőre nem látszik, hogy melyik oldal mellett van közgyűlési többség.

Szepesfalvy Anna, a Fidesz új fővárosi frakcióvezetője az önkormányzatok és a kormány közti tárgyalások mihamarabbi elindításának fontosságát emelte ki. Mint mondta, adni kell Karácsony Gergely főpolgármesternek egy erős mandátumot arra, hogy minél hamarabb kezdje meg ezt a bizonyos tárgyalást az új kormányzattal, hiszen azt ígérték, hogy „ami jó, azt folytatják”, átgondolják és rendezik az önkormányzatok helyzetét. A Fidesz-frakció erre tesz javaslatot, hogy már a 2027-es költségvetésben realizálódhasson az, amiben megállapodnak, és stabilizálni lehessen az önkormányzati feladatok ellátását.

A Tisza Párt is frakcióvezetőt választott, mostantól Orbán Árpád vezeti a fővárosi képviselőcsoportot.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Várkonyi Gyula készítette.