2026. május 29. péntek Magdolna
A Fővárosi Közgyűlés ülése a Városháza dísztermében 2025. szeptember 24-én. Szemben jobbról Karácsony Gergely főpolgármester (k), mellette Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója (b) és Számadó Tamás főjegyző (j).
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Nagy átalakulás után ül össze a választások után először a Fővárosi Közgyűlés pénteken

Pénteken tartja az országgyűlési választás utáni első ülését a Fővárosi Közgyűlés. Az átmenetileg kisebb létszámú testület egyebek mellett a fővárosi taxitarifák emelésének mértékéről is dönthet majd.

Öt fővárosi képviselő is átült a Parlamentbe, ám a törvényes határidőig csak Vitézy Dávid pótlásáról gondoskodtak az érintett frakciók.

„Harminchárom helyett huszonkilenc teljes jogú képviselővel kezdi meg a munkát a Közgyűlés. A Fidesz-frakció ez idáig nem nyújtotta be a két új képviselőjének a nevét, a Tisza-frakció tegnap tette meg. Ebben az esetben a Fővárosi Választási Bizottságnak ki kell adnia a mandátumot és a jogorvoslati határidőnek is le kell járnia ahhoz, hogy tagokká válhassanak, tehát még nem tudnak képviselői mandátumukkal élni, jogi értelemben még nem is lesznek képviselők” – mondta Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója az InfoRádióban.

Ez azonban a Fővárosi Közgyűlés munkáját érdemben nem befolyásolja. Kiss Ambrus a legfontosabb témákat is felsorolta:

  • a 2025. évi költségvetés zárszámadásának az elfogadása, ennek május 31-e a határideje,
  • tárgyalja továbbá a közgyűlés a Krízis Családok Átmeneti Otthonának a megalakítását is, amely nagyságrendileg 30 férőhellyel olyan lehetőséget és esélyt teremt krízisben lévő gyermekes családok számára, akiknek a lakhatása nem biztosított.
  • A másik ilyen kezdeményezés, amit a közgyűlés tárgyal, az a taxirendelet módosítása.

Mint mondta, a taxis szervezetek szeretnének egy jelentősebb áremelést elérni, ám a Fővárosi Közgyűlés határozza meg a hatósági árakat. Az ő javaslatuk alapján 27 százalékos emelésre tesznek javaslatot, ennél kisebb mértékű emelést szeretne viszont a Kereskedelmi és Iparkamara, mivel úgy vélik, a piac egy ilyen mértékű drágulást jelenleg nem bírna el. Kiss Ambrus megjegyezte, egyelőre nem látszik, hogy melyik oldal mellett van közgyűlési többség.

Szepesfalvy Anna, a Fidesz új fővárosi frakcióvezetője az önkormányzatok és a kormány közti tárgyalások mihamarabbi elindításának fontosságát emelte ki. Mint mondta, adni kell Karácsony Gergely főpolgármesternek egy erős mandátumot arra, hogy minél hamarabb kezdje meg ezt a bizonyos tárgyalást az új kormányzattal, hiszen azt ígérték, hogy „ami jó, azt folytatják”, átgondolják és rendezik az önkormányzatok helyzetét. A Fidesz-frakció erre tesz javaslatot, hogy már a 2027-es költségvetésben realizálódhasson az, amiben megállapodnak, és stabilizálni lehessen az önkormányzati feladatok ellátását.

A Tisza Párt is frakcióvezetőt választott, mostantól Orbán Árpád vezeti a fővárosi képviselőcsoportot.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Várkonyi Gyula készítette.

Az UEFA Bajnokok Ligája-döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29. és 31. között. fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén.
 

Május 18-án megjelent egy kormányhatározat, amely alapján július 14-éig előkészíti a Tisza-kormány a végrehajtási rendszer radikális átalakítását. A Portfolio által megkérdezett piaci szereplők vegyesen fogadták a terveket, amelyek szerint nonprofittá tennék és a bíróságok alá rendelnék a végrehajtókat. Bár számos uniós országban, például Németországban és Ausztriában is állami keretek között végzik ezt a tevékenységet, többen is féltik a magyar rendszer jelenlegi hatékonyságát, és a végrehajtói díjstruktúra reformjával, valamint több kisebb, de fontos részletszabály megváltoztatásával fejlesztenék a végrehajtási rendszert. Cikkünk végén a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökségének az álláspontját is közöljük.

Ilyenkor, tavasz végén már alig várjuk, hogy virágozni kezdjen a bodza - de úgy igazán. De mit készítsünk belőle, ha már tele a spájz bodzaszörppel? Mutatunk néhány remek ötletet.

US officials earlier told the BBC that the framework of a ceasefire extension deal had been agreed, pending the approval of Trump and Iran's leadership.

