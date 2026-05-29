Magyar Péter Brüsszelben: 6000 milliárd a tét most

„Elindultunk az utóbbi évek legfontosabb tárgyalására. 6000 milliárd forint uniós támogatás sorsa a tét” – közölte a Facebookon Magyar Péter.

A kormányfő a kora délutáni tárgyalás elején átadja az Európai Bizottság elnökének Magyarország hívatalos csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez is.

A tárgyalás után élőben jelentkezik majd Brüsszelből.

Magyar Péter a közösségi oldalán korábban arról írt, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon megkötik a politikai megállapodást a „hazánknak járó sok ezer milliárd forintos uniós támogatásról”.

Magyar Péter csütörtökön érkezett Brüsszelbe.

A kétnapos látogatás első munkanapján megbeszélést tartott Mark Rutte NATO-főtitkárral, majd Bart De Wever belga miniszterelnökkel találkozott.