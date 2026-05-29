2026. május 29. péntek Magdolna
Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét, Magyarország leendõ miniszterelnökét (b) fogadja Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben 2026. április 29-én.
Nyitókép: MTI/AP pool/Geert Vanden Wijngaert

Magyar Péter Brüsszelben: 6000 milliárd a tét most

Infostart

A miniszterelnök kora délután Ursula von der Leyennel folytat megbeszélést Brüsszelben, a találkozót az utóbbi évek legfontosabb tárgyalásának nevezte.

„Elindultunk az utóbbi évek legfontosabb tárgyalására. 6000 milliárd forint uniós támogatás sorsa a tét” – közölte a Facebookon Magyar Péter.

A kormányfő a kora délutáni tárgyalás elején átadja az Európai Bizottság elnökének Magyarország hívatalos csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez is.

A tárgyalás után élőben jelentkezik majd Brüsszelből.

Magyar Péter a közösségi oldalán korábban arról írt, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon megkötik a politikai megállapodást a „hazánknak járó sok ezer milliárd forintos uniós támogatásról”.

Magyar Péter csütörtökön érkezett Brüsszelbe.

A kétnapos látogatás első munkanapján megbeszélést tartott Mark Rutte NATO-főtitkárral, majd Bart De Wever belga miniszterelnökkel találkozott.

Tisza-kormány: több mint 10 milliárd eurót szerezhetett Magyar Péter, Hatvanpuszta is célkeresztbe került

A mai nap kulcsfontosságú tárgyalás várható Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen között. A legfontosabb kérdés természetesen az uniós pénzek sorsa lesz.

Visszatérhet a tenisz királynője: tisztázta Serena Williams a pletykákat

A 44 éves amerikai játékos a londoni Queen&#039;s Clubban léphet ismét pályára párosban, alig tíz nap múlva.

Nato criticises Russia's 'reckless behaviour' after drone hits Romanian apartments, injuring two

Romania says this is the "most serious" incident in its territory since the start of the Russia-Ukraine war, which has seen drones from both sides hit Nato countries in the region.

2026. május 29. 14:04
Brüsszeli tájékoztató az uniós pénzekről – cikkünk frissül
2026. május 29. 13:55
Emlékeztető – Érdekes kommentet írt Magyar Péter Sulyok Tamás posztja alá
