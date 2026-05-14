Jótékony célra ajánlották fel a végkielégítésüket a távozó kormánytagok

A leköszönt tárcavezető Navracsics Tibor, korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel, Bóka János, korábbi európai uniós ügyekért felelős miniszterrel és Lantos Csaba leköszönt energiaügyi miniszterrel tartott közös tájékoztatót a kormányzati átadás-átvételről.

Gulyás Gergely köszönetet mondott azoknak a köztisztviselőknek, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy az átállás zökkenőmentes legyen. Jelezte: az átadás-átvétel kapcsán számtalan információ, tévedés, vádak és viszontvádak hangzanak el.

„Mi úgy gondoljuk, hogy nemcsak a vereséget kell méltósággal viselni, hanem a győzelmet is” – fogalmazott. Kijelentette: „Az elmúlt négy hétben mindent megtettünk annak érdekében, hogy tudomásul véve a választópolgárok döntését, rendezett állapotban adjuk át az országot az új kormánynak”.

Magyar Péter miniszterelnök szerdai felvetésére közölte: a leköszönt kormány tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel.