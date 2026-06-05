Magyarországra érkezhet az ukrán elnök – a nap hírei

Szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. Mától a munkaerő-kölcsönző cégek egyes országokból nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállakókat behozni. A kormányszóvivői tájékoztatón elhangzott: a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból nem lehet új munkavállalókat alkalmazni. Akik jelenleg itt tartózkodnak, azok kérhetik a munkavállalói jogosultságuk meghosszabbítását.

Hivatalosan megkezdődött annak előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget – írta Facebook-oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az európai szervezet vezetőjével. A kormányszóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy a jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupcióellenes törvénycsomagot is.

A kormány azt javasolja, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona kerüljön vissza az állami vagyon körébe, és az intézmények kerüljenek vissza az állami fenntartású intézményekhez. Ezt is tartalmazza az uniós források hazahozatalához jövő héten benyújtandó törvénycsomag.

Nem tervezi a kormány a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlését – hangzott el a kormányszóvivői tájékoztatón. A kabinet emellett célzott segítséget szeretne nyújtani azoknak, akiknek erre szükségük van.

Átalakul a közoktatásban a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere – hangzott el a kormányszóvivői tájékoztatón. Magyar Éva kormányszóvivő elmondta: az eddigi szabályozásban aránytalanul nagy az adminisztráció, és nem támogatja a pedagógusok fejlődését sem. A munkáltató számára ugyanakkor megmarad a lehetőség a béremelésre. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője arra figyelmeztetett, hogy a pedagógus-béremelés európai uniós támogatásának feltétele volt a teljesítményértékelés, a differenciálás, így előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több száz milliárd forintot.

Ismét nyilvánossá válhatnak az építési engedélykérelmek – jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid a kormányszóvivő tájékoztatón arra hívta fel a figyelmet, hogy a betekintési jogot 2 éve megszüntették, ezt a beruházási minisztérium újra nyilvánossá teszi. Vitézy Dávid emellett szólt arról is, hogy visszakapják az önkormányzatok a településképi döntési jogot.

Elrendelte a kormány a Budapest–Belgrád vasútvonal projekt teljes felülvizsgálatát – jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid a kormányszóvivői tájékoztatón azt hangsúlyozta: minden dokumentum nyilvánosan megismerhető lesz.

Átalakítaná a kormány a pártok állami finanszírozását. A kormányszóvivői tájékoztatón elhangzott: a kabinet tagjai egyetértettek abban, hogy az alapján kell a pénzt odaítélni, hogy egy-egy pártnak mekkora támogatása van.

Megjelent a Magyar Közlönyben, hogy mekkora állami támogatás illeti meg a parlamentbe jutott pártokat, valamint azok alapítványait. A Tiszának és alapítványának több mint másfél milliárd, a Fidesznek és alapítványának több mint 1,1 milliárd, a Mi Hazánknak és alapítványának több mint negyed milliárd, a KDNP-nek 96 millió forint támogatás jár.

Júliusban elkészül az akkumulátoripar és más kiemelt kockázatú üzemek országos ellenőrzési terve – hangzott el a kormányszóvivői tájékoztatón. Emellett megkezdődik a legfontosabb létesítmények átfogó vizsgálata. A kormány arról is döntött, megszűnik az a szabály, amely alapján egy miniszter külön döntéssel jelölhette ki az akkumulátor-újrafeldolgozó üzemek helyszíneit.

Eljárást indított a környezetvédelmi hatóság a debreceni CATL akkumulátorgyár ellen, mert a cég szabálytalanul engedett a csatornába zöld színű folyékony hulladékot. Ebben többek között magzatkárosító NMP-oldószert is kimutattak. A CATL a szennyezést határidőben megszüntette, de a jogsértések miatt a vízügyi és a környezetvédelmi hatóság is ki fogja szabni a jogszabályok szerinti bírságokat.

Átmeneti fakitermelési moratóriumot vezet be a kormány a legértékesebb védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken. A kormányszóvivői tájékoztatón elhangzott: szeptember 30-ig szünetel majd az olyan fakitermelés, amely az erdők hosszú távú állapotát érdemben befolyásolja, miközben a biztonsági, természetvédelmi és erdőfenntartási munkák továbbra is elvégezhetők.

Megkezdődik a Velencei-tó vízpótlását szolgáló két tározó rekonstrukciója – közölte a kormányszóvivő. Köböl Anita a Facebookon azt írta: azt a tájékoztatást kapta Gajdos László élő környezetért felelős minisztertől, hogy valóban súlyos a tó helyzete, de elindult egy folyamat, és a két tározó rekonstrukcióját megkezdik.

Megszüntette a nyomozást az ügyészség az újdörögdi kézigránát-baleset ügyében, amiben egy kormánytisztviselő maradandó sérüléseket szenvedett egy honvédségi kiképzésen. Az ügyészség szerint a nyomozás során több szabálytalanságot is feltártak, de ezek nem álltak közvetlen összefüggésben a robbanással, ezért büntetőjogi felelősséget nem lehetett megállapítani.

Visszavonta a Novo Studium Kft.-nek, azaz Mága Zoltán hegedűművész körének 500 milliós támogatását a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán a Faceboookon jelentette be, a támogatást a Nemzeti Kulturális Alapból azért utalták ki, hogy a kedvezményezettek a közpénzből a Fidesznek kampányoljanak.

Távozik az MTVA vezérigazgatója. Papp Dániel kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését a Médiatanács elnökénél, mint a munkáltatói jogok gyakorlójánál. Arra hivatkozik, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása.

Magyarországra érkezhet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – értesült a Magyar Hang. Sándor Fegyir, Ukrajna budapesti nagykövete a lap megkeresésére csak annyit közölt, hogy tárgyalások folynak egy közeljövőben esedékes budapesti látogatásról, konkrét időpontról azonban nem beszélt. A kormányszóvivő pedig azt mondta: nem tudja megerősíteni az értesülést.

Elutasította az orosz elnök Volodimir Zelenszkij személyes találkozóra vonatkozó kezdeményezését. Az ukrán elnök nyílt levélben javasolta, hogy a háború mielőbbi lezárása érdekében egy harmadik országban találkozzanak.

Átmeneti tűzszünet lépett életbe az ukrán és az orosz erők között a zaporizzsjai atomerőmű környékén a szükséges javítások miatt. A területen tavaly év vége óta ez a hatodik ilyen fegyvernyugvás.

Az Egyesült Államokban republikánus szavazatokkal hagyta jóvá a képviselőház az Ukrajnát segítő csomagot és az újabb orosz szankciókat. Ezzel több mint egytucatnyi republikánus képviselő szállt szembe saját pártvezetésével és Donald Trump elnökkel.

Felrobbant egy ukrán haditengerészeti drón a romániai Konstancában. A román hatóságok hangsúlyozták, hogy a kikötővárosban érintett területet már korábban biztosították és lezárták a Román Hírszerző Szolgálat, a román határőrség és a védelmi minisztérium egységei.

Az amerikai elnök szerint csak az Egyesült Államok és Kína rendelkezik azokkal az eszközökkel, amelyekkel el lehet távolítani az iráni atomlétesítményekben rekedt dúsított uránt. Donald Trump úgy fogalmazott: a korábbi amerikai légicsapások jelentősen megrongálták a föld alatti tárolókat, ezért a nukleáris anyag kiemelése rendkívül nehéz feladat lesz.