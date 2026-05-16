Milliárdos felújítás – válaszolt a Kúria Magyar Péter szavaira és kérdésére

Mint Magyar Péter a Karmelita kolostor és a volt Miniszterelnöki Kabinetirodának otthont adó épület nagyközönség előtti megnyitása alkalmából szervezett sajtóbejáráson elmondta, több kormányzati épületben felújítás zajlik még, úgy tervezik, hogy ezek befejeződhetnek. Megemlítette a Kúria épületét, ahol a munkálatokkal októberben kellene végezni, de túlmunkák miatt csúszás van. A miniszterelnök azt kérdezte a Kúria elnökétől, Varga Zs. Andrástól, hogy valóban 400 millió forintért rendelt magának elnöki lakosztályt a Kúria tetejére üvegplafonnal, szivarszobával, klubhelyiséggel?

A Kúria ezután a honlapján közleményt jelentetett meg, melyben leszögezik, hogy a Kossuth téri – volt magyar királyi Curia számára éppen 130 éve befejezett – épület rekonstrukcióját nem a Kúria jelenlegi, hanem az előző vezetése hagyta jóvá. Közölték továbbá, hogy

az akkori tervekben is szerepelt a tetőtéri – nem elnöki, hanem – bírói klub.

szivarszoba és elnöki lakosztály sem a korábbi, sem a jelenlegi tervekben nincs, és a Kúria carrarai márványt sem rendelt.

a felújítás az eredeti állapothoz lehető legközelebbi, ugyanakkor a modern kor hivatali igényeit kielégítő formában történik.

Mint írták, a Kúria jelenlegi vezetése három lényeges ponton kért változtatást az eredeti felújítási tervekhez képest az elnöki protokolláris helyiségeket kétharmaddal csökkentette, így a Kúria mindenkori elnökének dolgozószobája kisebb lesz, mint a jelenlegi a Markó utca 16. alatti székházban; - a tetőtéri bírói klub részben ellátja a – Tőry Gusztáv elnöksége idején létesített – könyvtár funkcióit is; a Kúria Büntető Kollégiumát az előzetes tervekkel szemben nem külön épületben, hanem a Kossuth téri épület első emeletén helyezik el.

Úgy tudják, hogy

az épület zárókövét az eredeti átadás 130. évfordulóján, 2026. október 20-án helyezik el.

Az épület reprezentatív terei és helyiségei a felújítás eredeti és jelenlegi tervei szerint is folyamatosan nyitva állnak majd a látogatók előtt. Hozzátették: az épület jelenlegi megtekintését azonban a Kúria nem tudja biztosítani, mivel az munkaterület, amellyel a kivitelező rendelkezik.

Kapcsolódóan Magyar Péter azon kijelentéséhez, hogy a Nemzeti Választási Iroda kiköltözésének folyamatát leállítják, a Kúria közölte: az Alkotmány utcai épületet – ahol jelenleg a Nemzeti Választási Iroda működik - nem a Kúria igényelte, ha annak kijelöléséről a kormány másként dönt, a Kúria újratervezi szervezeti egységeinek elhelyezését.