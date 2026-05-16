2026. május 16. szombat Botond, Mózes
Milliárdos felújítás – válaszolt a Kúria Magyar Péter szavaira és kérdésére

ELŐZMÉNYEK

A miniszterelnök a budai Várban lévő kormányzati épületek szombati bejárásán beszélt arról, hogy mit terveznek a még felújítás alatt álló épületekkel és kérdéseket tett fel Varga Zs. András Kúria-elnöknek.

Mint Magyar Péter a Karmelita kolostor és a volt Miniszterelnöki Kabinetirodának otthont adó épület nagyközönség előtti megnyitása alkalmából szervezett sajtóbejáráson elmondta, több kormányzati épületben felújítás zajlik még, úgy tervezik, hogy ezek befejeződhetnek. Megemlítette a Kúria épületét, ahol a munkálatokkal októberben kellene végezni, de túlmunkák miatt csúszás van. A miniszterelnök azt kérdezte a Kúria elnökétől, Varga Zs. Andrástól, hogy valóban 400 millió forintért rendelt magának elnöki lakosztályt a Kúria tetejére üvegplafonnal, szivarszobával, klubhelyiséggel?

A Kúria ezután a honlapján közleményt jelentetett meg, melyben leszögezik, hogy a Kossuth téri – volt magyar királyi Curia számára éppen 130 éve befejezett – épület rekonstrukcióját nem a Kúria jelenlegi, hanem az előző vezetése hagyta jóvá. Közölték továbbá, hogy

  • az akkori tervekben is szerepelt a tetőtéri – nem elnöki, hanem – bírói klub.
  • szivarszoba és elnöki lakosztály sem a korábbi, sem a jelenlegi tervekben nincs, és a Kúria carrarai márványt sem rendelt.
  • a felújítás az eredeti állapothoz lehető legközelebbi, ugyanakkor a modern kor hivatali igényeit kielégítő formában történik.

Mint írták, a Kúria jelenlegi vezetése három lényeges ponton kért változtatást az eredeti felújítási tervekhez képest az elnöki protokolláris helyiségeket kétharmaddal csökkentette, így a Kúria mindenkori elnökének dolgozószobája kisebb lesz, mint a jelenlegi a Markó utca 16. alatti székházban; - a tetőtéri bírói klub részben ellátja a – Tőry Gusztáv elnöksége idején létesített – könyvtár funkcióit is; a Kúria Büntető Kollégiumát az előzetes tervekkel szemben nem külön épületben, hanem a Kossuth téri épület első emeletén helyezik el.

Úgy tudják, hogy

az épület zárókövét az eredeti átadás 130. évfordulóján, 2026. október 20-án helyezik el.

Az épület reprezentatív terei és helyiségei a felújítás eredeti és jelenlegi tervei szerint is folyamatosan nyitva állnak majd a látogatók előtt. Hozzátették: az épület jelenlegi megtekintését azonban a Kúria nem tudja biztosítani, mivel az munkaterület, amellyel a kivitelező rendelkezik.

Kapcsolódóan Magyar Péter azon kijelentéséhez, hogy a Nemzeti Választási Iroda kiköltözésének folyamatát leállítják, a Kúria közölte: az Alkotmány utcai épületet – ahol jelenleg a Nemzeti Választási Iroda működik - nem a Kúria igényelte, ha annak kijelöléséről a kormány másként dönt, a Kúria újratervezi szervezeti egységeinek elhelyezését.

Tanács Zoltán is megszólalt Élvonal-ügyben, elmondta, mit tervez a minisztérium

Tanács Zoltán is megszólalt Élvonal-ügyben, elmondta, mit tervez a minisztérium
A tudományt támogatni kell, de nem így – kezdte álláspontja kifejtését a tudományos és technológiai miniszter a Facebookon. Megindokolta, miért szüntetik meg az Élvonal Alapítvány 261,7 milliárd forintos szerződését, mit terveznek helyette, illetve hol tart a tudományt érintő átadás-átvételi folyamatban.
 

Magyar Péter: elfogadjuk Orbán Viktor és a volt kormánytagok döntését

Orbán Viktor is eladományozza a végkielégítését

Megnyitották a Karmelita kolostort is, Magyar Péter vezette körbe az újságírókat

„A valaha volt legdrasztikusabb nyár jön" – klimatikus vészhelyzet lehet Magyarországon is

„A valaha volt legdrasztikusabb nyár jön” – klimatikus vészhelyzet lehet Magyarországon is

Körülbelül egy teljes évnyi csapadékmennyiség hiányzik a hazai rendszerből 2022 óta, és úgy fogunk ráfordulni az idei nyárra, hogy a talaj felső száz centiméteres rétegében alig van víz – mondta az InfoRádióban Budapest főtájépítésze. Több más téma mellett kitért a kaszálási tilalom értelmére és arra is, hogy nagy szükség lenne még több automata öntözőre, de nincs rá forrás.
 

Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
Kormányalakítás: rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter Orbán Viktorról

Kormányalakítás: rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter Orbán Viktorról

Orbán Viktor 38,8 millió forint végkielégítésre lenne jogosult a jelenlegi törvények alapján, de nem fogja ezt megkapni - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalását is kezdeményezi. Közben a miniszterelnök bejelentette, hogy lebontják a Karmelita kolostort 2021 óta az emberektől elzáró kordont, a hétvégén pedig megnyitják a nyilvánosság előtt a Karmelita palotát és a korábbi propagandaminisztérium épületét is. A felújításokkal kapcsolatos kérdésekből a Kúria sem maradt ki, a testület délután visszautasította a luxusberuházásokra vonatkozó vádakat.

Elképesztő fogás a Chelsea-nél: megvan az új vezetőedző, nem hiszed el, ki lesz az

Elképesztő fogás a Chelsea-nél: megvan az új vezetőedző, nem hiszed el, ki lesz az

A Chelsea közel áll a spanyol Xabi Alonso kinevezéséhez. A 44 éves szakvezető várhatóan négyéves szerződést ír alá a londoni klubbal.

Taiwan insists it is independent after Trump warning

Taiwan insists it is independent after Trump warning

Fresh from his summit in Beijing, the US president warned against a formal declaration of independence by the island.

