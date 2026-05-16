ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.5
usd:
310.96
bux:
131696.18
2026. május 16. szombat Botond, Mózes
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök a Karmelita kolostort övezõ kordon lebontásán tartott sajtótájékoztatón 2026. május 15-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter: elfogadjuk Orbán Viktor és a volt miniszterek döntését

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A Facebookon és a budai Várban található kormányzati épületek bejárásán üzent egymásnak a volt és a jelenlegi miniszterelnök.

„A frissen hivatalba lépett miniszterelnök szamárságokat beszél” – kezdte friss Facebook-bejegyzését Orbán Viktor. Azzal folytatta, amiről a szombati Magyar Nemzet-interjúban is beszélt, hogy a leköszönt nemzeti kormány az országot nem kifosztotta, hanem felemelte. Az állami vagyont megduplázta, a devizatartalékot történelmi csúcsra emelte, az ország aranytartalékját 36-szorosára növelte.

„Az ország kifosztása a Tisza-kormány hivatalba lépésével most válik valóságos veszéllyé. A Pénzügyminisztériumot odaadták a bankároknak, a gazdasági minisztérium a Shellé, a Soros-hálózat beköltözött a miniszterelnöki hivatalba. Az ország kifosztása ellen harcolni fogunk” – szögezte le, majd bejelentette, hogy a 38 millió forintos végkielégítését – volt kormánya minisztereihez hasonlóan – jótékony célra ajánlja fel.

Ezt a bejegyzést felolvasták Magyar Péternek, aki a Karmelita kolostor, az egykori Miniszterelnökségi Kabinetiroda, valamint a Belügyminisztérium bejárása után válaszolt újságírói kérdésekre. A kormányfő azt mondta, a végkielégítésre vonatkozó felajánlást, bár többen vitatják, elfogadják, csak annyit kérnek, hogy jelöljék meg azt a bankszámlaszámot, amely a kiválasztott gyermekotthonhoz tartozik.

Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter: elfogadjuk Orbán Viktor és a volt miniszterek döntését

orbán viktor

miniszterelnök

válasz

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: elfogadjuk Orbán Viktor és a volt kormánytagok döntését

Magyar Péter: elfogadjuk Orbán Viktor és a volt kormánytagok döntését
A Facebookon és a budai Várban található kormányzati épületek bejárásán üzent egymásnak a volt és a jelenlegi miniszterelnök.
 

Orbán Viktor is eladományozza a végkielégítését

Megnyitották a Karmelita kolostort is, Magyar Péter vezette körbe az újságírókat

Egy rendelettel 13 államtitkárt menesztettek – mutatjuk, kik és honnan távoznak

A pénzmegvonás után tárgyalna a Krausz Ferenc vezette Élvonal Alapítvány

Magyar Péter kinevezte helyettesét

Vitézy Dávid kemény üzenetet küldött a MÁV menedzsmentjének

Orbán Viktornak üzent Magyar Péter, keményen odamond

Fontos államtitkárt mutatott be Gajdos László

Havasi Bertalan: jár a végkielégítés, akár perelek is érte

Orbán Viktor elmondta, mire építheti a Fidesz az ellenzéki politikáját

Orbán Viktor elmondta, mire építheti a Fidesz az ellenzéki politikáját

A volt miniszterelnök egy interjúban részletezte, hogy mindig a szabad, szuverén Magyarországért dolgozott. „A helyzet és a körülmények mások, de a lényeg ugyanaz: a politika nálam nem állás, hanem szolgálat” – fogalmazott a beszélgetést ajánló Facebook-bejegyzésben. Az interjúban elmondta, már zajlik az előkészítés, ősszel indulhat a munka, de előtte most még „a szelíd népénekek évei után most rock’n’roll következik”.
VIDEÓ
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.18. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megpróbálták kideríteni, mitől lesz „gonosz zsaroló” egy AI - megdöbbentő választ kaptak

Megpróbálták kideríteni, mitől lesz „gonosz zsaroló” egy AI - megdöbbentő választ kaptak

Az Anthropic tavaly nagy port kavart, amikor kiderült, hogy chatbotjuk, a Claude egy szimulált teszt során zsaroláshoz folyamodott, csak hogy elkerülje a lekapcsolást. A cég most közzétette vizsgálatának eredményeit. Szerintük a jelenség fő oka az, hogy a mesterséges intelligencia a tudományos-fantasztikus irodalomból tanulta meg, hogyan zsaroló „illik” viselkednie egy AI-nak, írja az IFLScience.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Váratlan megegyezés körvonalazódik: fegyvergyárakká alakulhatnak a népszerű járműipari üzemek?

Váratlan megegyezés körvonalazódik: fegyvergyárakká alakulhatnak a népszerű járműipari üzemek?

A Mercedes-Benz továbbra is elsősorban személyautókra és teherautókra koncentrálna.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Senior IS leader killed by US and Nigerian forces

Senior IS leader killed by US and Nigerian forces

US President Donald Trump said the joint operation eliminated "the most active terrorist in the world", Abu-Bilal al-Minuki.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 16. 11:40
Orbán Viktor elmondta, mire építheti a Fidesz az ellenzéki politikáját
2026. május 16. 11:23
Orbán Viktor is eladományozza a végkielégítését
×
×