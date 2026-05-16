Magyar Péter: elfogadjuk Orbán Viktor és a volt miniszterek döntését

„A frissen hivatalba lépett miniszterelnök szamárságokat beszél” – kezdte friss Facebook-bejegyzését Orbán Viktor. Azzal folytatta, amiről a szombati Magyar Nemzet-interjúban is beszélt, hogy a leköszönt nemzeti kormány az országot nem kifosztotta, hanem felemelte. Az állami vagyont megduplázta, a devizatartalékot történelmi csúcsra emelte, az ország aranytartalékját 36-szorosára növelte.

„Az ország kifosztása a Tisza-kormány hivatalba lépésével most válik valóságos veszéllyé. A Pénzügyminisztériumot odaadták a bankároknak, a gazdasági minisztérium a Shellé, a Soros-hálózat beköltözött a miniszterelnöki hivatalba. Az ország kifosztása ellen harcolni fogunk” – szögezte le, majd bejelentette, hogy a 38 millió forintos végkielégítését – volt kormánya minisztereihez hasonlóan – jótékony célra ajánlja fel.

Ezt a bejegyzést felolvasták Magyar Péternek, aki a Karmelita kolostor, az egykori Miniszterelnökségi Kabinetiroda, valamint a Belügyminisztérium bejárása után válaszolt újságírói kérdésekre. A kormányfő azt mondta, a végkielégítésre vonatkozó felajánlást, bár többen vitatják, elfogadják, csak annyit kérnek, hogy jelöljék meg azt a bankszámlaszámot, amely a kiválasztott gyermekotthonhoz tartozik.