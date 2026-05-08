Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnöke beszédet mond az április 12-i országgyûlési választáson országos listáról mandátumot szerzett, megbízólevelüket korábban át nem vett képviselõk ünnepélyes mandátumátadásán a Nemzeti Választási Iroda Alkotmány utcai székházában 2026. május 8-án. Az országgyûlési választás jogerõs végeredménye szerint a Tisza Párt 45, a Fidesz-KDNP pártszövetség 42, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 6 listás mandátumot szerzett.
Újabb képviselők kapták meg mandátumukat

Átvették megbízólevelüket pénteken azok a képviselők, akik az április 12-ei országgyűlési választáson országos pártlistáról mandátumot szereztek, de megbízólevelüket még nem vették át.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) és a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) Alkotmány utcai székházában tartott rendezvényen Sasvári Róbert, az NVB elnöke arról beszélt, április 12-én az újkori magyar demokrácia történetében tizedik alkalommal zajlott le az országgyűlési képviselők választása. A Nemzeti Választási Bizottság országos listás eredményt megállapító döntése jogerőre emelkedett.

Az NVB elnöke gratulált a megszerzett mandátumokhoz, és sok erőt, kitartást, jó egészséget és eredményes munkát kívánt a képviselőnek.

Nagy Attila, az NVI elnöke szintén gratulált az elnyert mandátumokhoz.

A megbízóleveleket Sasvári Róbert, az NVB és Nagy Attila, az NVI elnöke adta át.

A Fidesz–KDNP közös listáján szereplők közül pénteken vette át megbízólevelét Bencsik János, Budai Gyula, Czirbus Gábor, Csibi Krisztina, Hankó Balázs, Hargitai János, Hegedűs Barbara, Horváth László, Kocsis Máté, Koncz Zsófia, Latorcai Csaba, Lázár János, Máthé Zsuzsa, Molnárné Lezsák Anna, Nagy Sándor Bálint, Németh Balázs, Panyi Miklós, Pócs János, Radics Béla, Rétvári Bence, Seszták Miklós, Szijjártó Péter, Szűcs Gábor, Takács Árpád, Takács Péter, Tuzson Bence, Vitályos Eszter, Witzmann Mihály és Zsigó Róbert. Később veszi át mandátumát Varga Zsoltné Szalai Piroska.

A Mi Hazánk Mozgalom listájáról pénteken vette át mandátumát Szabadi István.

Az országgyűlési választás jogerős végeredménye szerint a Tisza Párt 45, a Fidesz–KDNP pártszövetség 42, a Mi Hazánk Mozgalom hat listás mandátumot szerzett. Az országos listáról kiadható mandátumok meghatározásánál az országos listákra leadott voksokat és az egyéni választókerületekben nem hasznosuló, úgynevezett töredékszavazatokat vette figyelembe a Nemzeti Választási Bizottság.

Az országos listáról mandátumhoz jutott képviselők többsége és a nemzetiségi szószólók megbízólevelüket már hétfőn átvették az Országházban tartott ünnepségen.

A miskolci és észak-magyarországi kkv-k egyszerre küzdenek magas költségekkel, ingadozó kereslettel és munkaerőhiánnyal, miközben a fejlesztés és technológiai felzárkózás versenyképességi kérdéssé vált. A támogatott hitelek és a Széchenyi Kártya Program kulcsszerepet játszhatnak abban, hogy a vállalkozások mikor és hogyan tudnak ebben előrelépni. A KAVOSZ és a Portfolio országos roadshow-jának következő állomása 2026. május 13-án Miskolcon lesz, ahol a kkv-k forrásszerzési lehetőségeiről, a gazdasági kilátásokról és a digitalizáció kihívásairól is szó esik.

A Penny két készételt is visszahívott, mivel mikrobiológiailag nem voltak megfelelőek.

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

