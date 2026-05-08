2026. május 8. péntek Mihály
Nagy Ervin színmûvész, a Tisza Párt kulturális megbízottja beszédet mond az Eurocine Budapest 2026 nemzetközi filmipari szakkiállítás megnyitóján a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban 2026. május 8-án.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Nagy Ervin: elszámoltatás lesz a filmes szakmában is

Infostart / MTI

A filmes szakma javaslatait meg kell hallgatni, azokra építeni kell. A május 15-től hivatalba lépő új kormány első időszakában a filmes területen is a források megszerzésére, a rendszer feltárására, az elszámoltatás megkezdésére fog koncentrálni, és aki bűnt követett el, bűnhődni fog - mondta Nagy Ervin pénteken az Eurocine Budapest 2026 nemzetközi filmipari szakkiállítás megnyitóján a Hungexpón.

A Tisza Párt kulturális megbízottja kiemelte: az április 12-én kapott felhatalmazás történelmi lehetőség a magyar filmnek, amelyet meg kell ragadni. Az elmúlt majd' egy évtized iszonyatos szakadásként tátong a magyar film évszázados szövetén, az országtól egy évtizednyi alkotó energiát vettek el, komplett generációt gáncsoltak el ideológiai alapon – hangsúlyozta Nagy Ervin.

Mint fogalmazott, a magas kultúrának és a profi filmiparnak nem egymás ellenében, hanem szoros, egymást erősítő szövetségben kell léteznie.

A filmes szakmát érintő legégetőbb feladatok közé sorolta a közvetett támogatási rendszer, az adóvisszatérítés azonnali stabilizálását, a filmkultúra teljes körű politikamentesítését, a Nemzeti Filmintézet radikális reformját.

Az NFI élén nem lesznek többé politikai kinevezettek, a vezetői posztra nyílt, szakmai pályázatot írunk ki, az operatív folytonosságot biztosítjuk, de az igazgatót többlépcsős, transzparens szakmai kiválasztási folyamat végén nevezzük ki – mondta.

A Tisza Párt kulturális megbízottja szólt arról is, hogy egy politikafüggetlen, többablakos támogatói rendszert hoznak létre.

„A kulturális közpénzek elosztása mostantól kizárólag szakmai alapon történhet. A döntőbizottságokat és kuratóriumokat a szakma valódi bevonásával jelöljük ki, és biztosítjuk a tisztségviselők rendszeres rotációját. Ez a garanciája annak, hogy a rendszer rugalmas maradjon, reagálni tudjon a világ gyors változásaira, és mindig a minőséget válassza” – emelte ki.

Nagy Ervin új források megnyitásáról is beszélt, valamint a köztelevíziós tartalomgyártás megújulásának ösztönzéséről. Mint mondta, kezdeményezik a visegrádi országokkal közös filmalap elindítását, és meg kell teremteni a magyar vidék filmes kultúráját is.

Támogatjuk a nemzetközi koprodukciókat, és folyamatosan fejlesztjük az infrastruktúrát, és stratégiai kérdésként kezeljük a filmes felsőoktatást: szabad ország, szabad egyetem – szögezte le Nagy Ervin.

Harmóniát és egyensúlyt teremtünk a hazai filmkészítés és a nemzetközi iparági működés között. Visszaengedjük a hazai alkotókat a saját területükre, nem akadályozni, hanem ösztönözni fogjuk őket egy igazságos támogatói rendszerrel, és egy állandóan fejlődő, kiszámítható szakmai környezettel. A valódi teljesítményt fogjuk jutalmazni, miközben kaput nyitunk az új tehetségek előtt, végül pedig nemzetközileg érvényes sztenderdek alapján szervezzük újra a filmes közösség működését – hangsúlyozta.

A megnyitót követően a Filmreform kezdeményezés szakmai fórumán Nagy Ervin átvette a filmes szakma javaslatcsomagját, amely a legfontosabb teendőket rögzíti. A közelmúltban Kolozsi László által elindított kezdeményezéshez már harminc filmes szervezet és tizenegy oktatási intézmény csatlakozott, ezek képviselői közül többen jelen voltak a fórumon.

Az eseményen Ugrin Julianna, a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesülete (MADOKE) képviseletében elmondta: a most átadott, csaknem százoldalnyi össz-szakmai „white paper” nem végleges dokumentum, hanem egy közös kiindulópont. Hangsúlyozta: a film a magyar kultúra egyik fontos értéke, és nemzetközileg is versenyképes terület.

Becz Péter a KLIP Egylet részéről arról beszélt, hogy nem a teljes intézményrendszer lebontására van szükség, hanem néhány kulcsterület átalakítására.

A cél egy olyan filmes rendszer, amely szakmai alapon működik, politikai befolyásolástól függetlenül, átláthatóan és kiszámíthatóan.

A dokumentum kimondja, hogy az állami támogatások elosztásáért felelős filmfinanszírozó szervezet élén ne politikai kinevezett álljon, a döntéseknek pedig a szakmai bizottságokban kell megszületniük.

Javasoljuk továbbá, hogy a minisztérium vagy a megbízott kormányzati szereplő és a szakmai képviseletek között jöjjön létre egy rendszeresen működő egyeztetési platform – fejtette ki.

Temple Réka, a Magyar Animációs Producerek Szövetsége (MAPSZ) képviseletében azt mondta, hogy a 30 százalékos adóvisszatérítés rendezése az egyik legsürgősebb feladat, mert ez létkérdés a hazai filmgyártásnak és a nemzetközi produkcióknak is.

Kiemelte a művészeti felsőoktatás autonómiájának ügyét is, hiszen ez közvetlenül érinti a szakmai utánpótlást, valamint az NFI, az NKA, a Filmiroda, valamint az érintett minisztériumi döntések átvilágításának szükségességét.

Kocsis Ágnes, a Magyar Játékfilmrendezők Egyesületének elnöke szerint egy differenciált, több lábon álló finanszírozási modellre van szükség, amelyben az állami támogatás továbbra is alapvető fontosságú, de nagyobb szerepet kell kapnia az adóvisszatérítés mellett a nemzetközi koprodukciós partnereknek, az európai filmalapoknak, valamint a szponzorációnak és a közösségi finanszírozásnak.

Meg kell teremteni a lehetőségét annak, hogy ahogy Európában, nálunk is a hazai köztelevízió, a kereskedelmi tévék és a streaming csatornák részt vállaljanak a magyar film támogatásában. Ez azonban törvényi szabályozást igényel – tette hozzá.

Deák Dániel a Magyar Filmfesztiválok Társasága részéről arról beszélt, hogy a jövő záloga egy új, korszerű filmtörvény megalkotása.

Molnár Judit: az irodák a végsőkig kitartanak, mégis lehetnek utólagos áremelések
Magyar Péter bejelentette, ki lesz az igazságügyi miniszter Melléthei-Barna Márton helyett

Megütötték a magyar tőzsdét, mutatjuk az okokat!

Minden szem a magyar bringásokon: hamarosan indul a hazai körverseny

Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

