2026. május 8. péntek Mihály
Budapest, 2023. október 21. A Budapesti Metropolitan Egyetem - Nagy Lajos király úti campus épülete Zuglóban. MTVA/Bizományosi: Róka László
Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Róka László

Feljelentést tesz az ÁSZ a METU gazdálkodása miatt

Több bűncselekmény gyanúját állapította meg az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a Budapesti Metropolitan Egyetemen végzett ellenőrzése során, és ezért feljelentést tesz. Az ÁSZ erről csütörtökön számolt be honlapján. A bejelentés után az egyetem közölte, hogy távozik posztjáról Czene Gréta elnök-vezérigazgató.

Az Állami Számvevőszék – tájékoztatása szerint – azt ellenőrizte, hogy szabályszerűen használta-e fel az egyetem a Magyar Nemzeti Bank által nyújtott támogatásokat, illetve értékelte az intézmény gazdálkodását.

„Az ellenőrzés azonosította, hogy a közpénzek felhasználásának valódi kockázata nem az egyetem operatív gazdálkodási szintjén, hanem a tulajdonosi struktúrában jelentkezett. A feltárt személyi összefonódások, a bonyolult cégstruktúra szükségessé tették a támogatások szabályszerűségi vizsgálatán felül a gazdálkodás és a tulajdonosi háttér részletes ellenőrzését is” – tették hozzá.

„Az ÁSZ az ellenőrzés során a feltárt tények alapján több bűncselekmény gyanúját állapította meg, ezért a nyomozó hatóságnál feljelentést tesz” – közölték.

Az Állami Számvevőszék bejelentése után a Budapesti Metropolitan Egyetem honlapján közölte, hogy távozik posztjáról Czene Gréta elnök-vezérigazgató, aki „döntését személyes okokkal indokolta”.

Az egyetem gazdálkodásáról szóló 49 oldalas jelentés elolvasható az Állami Számvevőszék honlapján.

Terták Elemér: Mi az igazság a benzinár- és árréstoppal, valamint a rezsivédelemmel kapcsolatban?

Szalai Piroska távozó miniszterelnöki főtanácsadó és az új Országgyűlés Gazdasági és Energetikai Bizottságának leendő fideszes alelnöke Facebook-oldalán „kasszát csinált” a Kapitány Istvánnak (a leendő Tisza-kormány gazdasági és energetikai miniszterjelöltének) tulajdonított energiapolitikai és egyéb intézkedések várható anyagi következményeiről. Számításai alapján arra jutott egy átlagkeresettel rendelkező kétgyermekes család példáján, hogy az árréscsökkentés, a védett üzemanyagár és a rezsivédelem feltételezett eltörlése évente átlagosan 1,8 millió forintot venne ki a pénztárcájukból. Havi 150 ezer forint többletkiadás nem csekély többletteher, ezért érdemes közelebbről szemügyre venni Szalai számításainak megalapozottságát.

Őrületes bőrönd-akciót élesített a SPAR: American Tourister hátizsákot és utazótáskát is szerezhetsz most így féláron

Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

