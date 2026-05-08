Feljelentést tesz az ÁSZ a METU gazdálkodása miatt

Az Állami Számvevőszék – tájékoztatása szerint – azt ellenőrizte, hogy szabályszerűen használta-e fel az egyetem a Magyar Nemzeti Bank által nyújtott támogatásokat, illetve értékelte az intézmény gazdálkodását.

„Az ellenőrzés azonosította, hogy a közpénzek felhasználásának valódi kockázata nem az egyetem operatív gazdálkodási szintjén, hanem a tulajdonosi struktúrában jelentkezett. A feltárt személyi összefonódások, a bonyolult cégstruktúra szükségessé tették a támogatások szabályszerűségi vizsgálatán felül a gazdálkodás és a tulajdonosi háttér részletes ellenőrzését is” – tették hozzá.

„Az ÁSZ az ellenőrzés során a feltárt tények alapján több bűncselekmény gyanúját állapította meg, ezért a nyomozó hatóságnál feljelentést tesz” – közölték.

Az Állami Számvevőszék bejelentése után a Budapesti Metropolitan Egyetem honlapján közölte, hogy távozik posztjáról Czene Gréta elnök-vezérigazgató, aki „döntését személyes okokkal indokolta”.

Az egyetem gazdálkodásáról szóló 49 oldalas jelentés elolvasható az Állami Számvevőszék honlapján.