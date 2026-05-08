Bangó Sándor korontanú állítja, megnevezte az ügyészségen „Zsolti bácsit”

„Kedves emberek! Megtettem a vallomásomat az ügyészségen Zsolti bácsi ügyében. Az ügyészség arra kért, hogy egyelőre ne hozzam nyilvánosságra a nevét és további részleteket, mert ezzel veszélyeztethetném a folyamatban lévő nyomozást. Tudom, hogy sokan vártok válaszokat, de most a hivatalos eljárás és az igazság kiderülése a legfontosabb. Kérek mindenkit, hogy ezt tartsa tiszteletben és legyen türelemmel. Köszönöm azoknak, akik mellettem állnak ebben a nehéz időszakban” – írta Bangó Sándor még csütörtökön a közösségi platformon.

Az Index pénteki cikkében felidézi, hogy Bangó Sándor a Szőlő utcai Javítóintézetben történt bűncselekmény-sorozat koronatanúja, aki mindössze 14-15 évesen került be az intézménybe. Saját elmondása szerint már a kezdetektől sokan bántották, emiatt többször elszökött, így keveredett rossz társaságba. Az ügyben korábban arcát és nevét is vállalva beszélt nyilvánosan.

A Szőlő utcai Javítóintézet volt igazgatóját, Juhász Péter Pált szexuális kényszerítés és erőszak gyanújával vették őrizetbe, és jelenleg is letartóztatásban van. A nyomozás során merült fel a „Zsolti bácsi” néven emlegetett férfi alakja, akinek kilétét eddig nem hozták nyilvánosságra.