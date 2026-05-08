2026. május 8. péntek Mihály
Juszticia, az igazság allegorikus alakjának szobra, az igazságszolgáltatás jelképe.
Nyitókép: Pexels

Bangó Sándor korontanú állítja, megnevezte az ügyészségen „Zsolti bácsit”

Infostart / MTI

Vallomást tett az ügyészségen és megnevezte „Zsolti bácsit" a Szőlő utcai javítóintézetben történt bűncselekmények egyik áldozata és koronatanúja, aki a nyomozás érdekében egyelőre nem hozhatja nyilvánosságra a nevet – írta pénteken az index.hu Bangó Sándor Tik-Tok bejegyzése alapján.

„Kedves emberek! Megtettem a vallomásomat az ügyészségen Zsolti bácsi ügyében. Az ügyészség arra kért, hogy egyelőre ne hozzam nyilvánosságra a nevét és további részleteket, mert ezzel veszélyeztethetném a folyamatban lévő nyomozást. Tudom, hogy sokan vártok válaszokat, de most a hivatalos eljárás és az igazság kiderülése a legfontosabb. Kérek mindenkit, hogy ezt tartsa tiszteletben és legyen türelemmel. Köszönöm azoknak, akik mellettem állnak ebben a nehéz időszakban” – írta Bangó Sándor még csütörtökön a közösségi platformon.

Az Index pénteki cikkében felidézi, hogy Bangó Sándor a Szőlő utcai Javítóintézetben történt bűncselekmény-sorozat koronatanúja, aki mindössze 14-15 évesen került be az intézménybe. Saját elmondása szerint már a kezdetektől sokan bántották, emiatt többször elszökött, így keveredett rossz társaságba. Az ügyben korábban arcát és nevét is vállalva beszélt nyilvánosan.

A Szőlő utcai Javítóintézet volt igazgatóját, Juhász Péter Pált szexuális kényszerítés és erőszak gyanújával vették őrizetbe, és jelenleg is letartóztatásban van. A nyomozás során merült fel a „Zsolti bácsi” néven emlegetett férfi alakja, akinek kilétét eddig nem hozták nyilvánosságra.

A kormányzó Munkáspárt jelentős veszteségeit és a Nigel Farage vezette radikális EU- és bevándorlásellenes Reform UK párt előretörését jelzik az angliai helyhatósági választások első részeredményei. Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök szerint az eddig megismert választási eredmények „fájdalmasak", de nem gyengítik elkötelezettségét az általa megígért változások végrehajtására.
